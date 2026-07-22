FOTO ȘI VIDEO Leon Rotman, ”eroul de la Melbourne” și decanul de vârstă al olimpismului românesc, împlinește astăzi 92 de ani!

Leon Rotman, ”eroul de la Melbourne” și decanul de vârstă al olimpismului românesc, împlinește astăzi 92 de ani! Sporturi
SPORT.RO
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Fostul mare sportiv este primul dublu campion olimpic din istoria României.

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Leon RotmanDinamoJocurile Olimpice de la Melbourne din 1956cs dinamo bucurestikaiac-canoe
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Astăzi, 22 iulie 2026, marele campion Leon Rotman împlinește 92 de ani.

Clubul pentru care a scris istorie, Dinamo, i-a dedicat o postare aniversară:

Aur la canoe simplu 1000 m și 10.000 m la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956

”Sărbătoritul zilei la CS Dinamo - 22 iulie

👉🏻 Leon ROTMAN (canoe / n. 1934). 

Astăzi îl sărbătorim pe decanul de vârstă al olimpismului românesc, primul dublu campion olimpic al României. 

Leon Rotman a luat contact cu pagaia la 18 ani, la Tânărul Dinamovist, pepiniera CS Dinamo.

În numai patru ani a ajuns un sportiv de top, astfel că dat lovitura la Jocurile Olimpice de la Melbourne (1956), unde a cucerit două medalii de aur, la canoe simplu 1000 m și 10.000 m.

Patru ani mai târziu și-a completat palmaresul cu bronz la Jocurile Olimpice de la Roma (1960), la canoe simplu, 1000 m”.

Născut în București într-o familie de origine evreiască, Rotman este în prezent cel mai în vârstă campion olimpic al României.

Comunitatea evreiască, prin pagina oficială Templul Coral, a scris:

”🚣‍♂️ Pe 22 iulie 1934 se nastea la București Leon Rotman, canoist român de origine evreiască, dublu laureat cu aur la Melbourne 1956 și laureat cu bronz la Roma 1960. Leon este singurul campion olimpic de la Melbourne care mai este încă în viață.

Născut într-o familie numeroasă, cu şapte suflete, Rotman a fost nevoit să muncească încă de la 15 ani. Ca strungar, la Uzinele „Timpuri Noi”, apoi ca instalator şi cazangiu. Din când în când îşi găsea timp pentru a lua startul la câte un cros sau pentru a-şi măsura forţele în concursurile de lupte. Întâlnirea cu apa s-a produs pe când avea 18 ani, în momentul în care a ajuns la „Tânărul Dinamovist”, pepiniera de atunci a clubului Dinamo.

La verificarea tehnică dinaintea cursei de 1.000 de metri de la Melbourne, s-a descoperit că barca sa era mai lungă cu câţiva centimetri. Aşa că a fost nevoit să o scurteze pe loc, tăind-o cu fierăstrăul.

„Eu am luptat, am muncit, am vrut sa fiu mai bun ca altul pentru România”, a mărturisit, cu simplitatea si modestia marilor campioni, Leon Rotman.

MAZAL TOV! La mulți ani, Leon Rotman! Mulţumim. 🇹🇩”.

Mesajul federației la aniversarea lui Leon Rotman: ”O legendă”

”🚣Astăzi sărbătorim o legendă a kaiac-canoe-ului românesc și unul dintre cei mai mari campioni din istoria sportului nostru – Leon Rotman, dublu campion olimpic, născut la 22 iulie 1934. Prin talent, muncă și o voință extraordinară, Leon Rotman a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului românesc, devenind un simbol al excelenței și al performanței. Succesele sale au inspirat generații de sportivi și continuă să fie un reper pentru toți cei care aleg drumul disciplinei, al curajului și al pasiunii.

În numele Federației Române de Kaiac-Canoe, îi transmitem cele mai calde urări de sănătate, liniște, bucurii și multi ani fericiți alături de cei dragi. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați oferit sportului românesc și pentru moștenirea de neprețuit pe care ați lăsat-o generațiilor viitoare. La mulți ani! Cu profund respect și recunoștință!🇷🇴”, a postat și Federația Română de Kaiac Canoe.

VIDEO Leon Rotman, premiat de COSR. A primit Colanul de Aur

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