Dinamo, campioana României, nu a avut probleme în CEV Cup cu Lokomotiv Avia Plovdiv, echipă din țara vicecampioană mondială en-titre Bulgaria.

După 3-0 anul trecut în tur, Dinamo a câștigat aseară și returul din Bulgaria, scor 3-1.

Dinamo, 3-0 și 3-1 în dubla cu Lokomotiv Avia Plovdiv



”VOLEI MASCULIN. Calificare pentru băieții antrenați de Bogdan Tănase 🎯

Dinamo a obținut cele două seturi de care avea nevoie pentru a trece mai departe de Lokomotiv Avia Plovdiv. Totuși, campionii României nu s-au oprit aici și au închis partida în 4 seturi! 🥁

A fost un meci extrem de spectaculos, cu multe răsturnări de situații, iar cea mai importantă a fost revenirea noastră din setul 3 atunci când bulgarii au ținut o distanță de 3 puncte majoritatea setului până la 23-21.

Mircea Peța cu 12p, Jonatas Cardoso 11p și Petar Premovic cu 10 puncte au fost principalii marcatori. Bogdan Tănase a rulat tot lotul la acest meci!

Felicitări tuturor! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.

