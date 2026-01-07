VIDEO Cu cine va juca Dinamo pentru un loc în sferturile de finală CEV Cup!

Cu cine va juca Dinamo pentru un loc în sferturile de finală CEV Cup! Volei
Echipa din Ștefan cel Mare a trecut lejer de Lokomotiv Plovdiv, echipă din țara vicecampioană mondială Bulgaria.

Dinamocs dinamo bucuresticev cupMircea PețaJonatas CardosoPetar Premovic
Dinamo, campioana României, nu a avut probleme în CEV Cup cu Lokomotiv Avia Plovdiv, echipă din țara vicecampioană mondială en-titre Bulgaria.

După 3-0 anul trecut în tur, Dinamo a câștigat aseară și returul din Bulgaria, scor 3-1.

Dinamo, 3-0 și 3-1 în dubla cu Lokomotiv Avia Plovdiv

”VOLEI MASCULIN. Calificare pentru băieții antrenați de Bogdan Tănase 🎯

Dinamo a obținut cele două seturi de care avea nevoie pentru a trece mai departe de Lokomotiv Avia Plovdiv. Totuși, campionii României nu s-au oprit aici și au închis partida în 4 seturi! 🥁

A fost un meci extrem de spectaculos, cu multe răsturnări de situații, iar cea mai importantă a fost revenirea noastră din setul 3 atunci când bulgarii au ținut o distanță de 3 puncte majoritatea setului până la 23-21. 

Mircea Peța cu 12p, Jonatas Cardoso 11p și Petar Premovic cu 10 puncte au fost principalii marcatori. Bogdan Tănase a rulat tot lotul la acest meci! 

Felicitări tuturor! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.

Trupa lui Bogdan Tănase, duel cu Alterna SPVB Poitiers sau Panathinaikos Atena în optimi

În optimi, Dinamo va juca împotriva câştigătoarei dintre Alterna SPVB Poitiers şi Panathinaikos Atena. 

Echipa franceză a câştigat cu 3-0 în prima manşă, iar returul va avea loc la Atena, miercuri 7 ianuarie.

Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

