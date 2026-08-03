Clasată pe locul 3 în ultimul sezon al Diviziei A1 de volei feminin, Dinamo a avut o campanie remarcabilă de transferuri în această vară.

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Printre numele noi ajunse în Ștefan cel Mare se numără Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus), Anneclaire Ter Brugge (vezi galeria foto de mai jos), Amelie Rotar , Daniela Digrinova , Petya Barakova , Gergana Kyoseva sau Ljubica Milojevic .

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”SQUAD FULL 🔒

Anneclaire Ter Brugge va îmbrăca tricoul lui DINAMO ⬜️🟥

Anneclaire are 24 de ani, 1,86m și evoluează pe postul de universal! Jucătoare din Țările de Jos, Anneclaire vine la Dinamo din Spania de la Arenal Emeve și a mai jucat în trecut pentru formații din țara natală, Italia, Polonia și Puerto Rico.

În prima parte a sezonului 2023-2024 a jucat în România, la Blaj, câstigând Supercupa României.

Mult succes în noul sezon! Bine ai venit! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

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