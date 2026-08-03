GALERIE FOTO Ele sunt fetele de la Dinamo! ”The New Era”

Ele sunt fetele de la Dinamo! ”The New Era” Volei
SPORT.RO
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Clubul din Ștefan cel Mare și-a prezentat lotul echipei feminine de volei.

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DinamoGeorgiana PopaAnneclaire Ter BruggeMihaela PamfilCristina Mironcs dinamo bucuresti
Din articol

Clasată pe locul 3 în ultimul sezon al Diviziei A1 de volei feminin, Dinamo a avut o campanie remarcabilă de transferuri în această vară.

”The New Era”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

GALERIE FOTO Georgiana Popa a semnat în Ștefan cel Mare

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Printre numele noi ajunse în Ștefan cel Mare se numără Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus), Anneclaire Ter Brugge (vezi galeria foto de mai jos), Amelie Rotar, Daniela Digrinova, Petya Barakova, Gergana Kyoseva sau Ljubica Milojevic.

În plus, căpitanul Cristina Miron, Tereza Hrusecka sau Mihaela Pamfil și-au prelungit contractele.

GALERIE FOTO Anneclaire Ter Brugge s-a transferat la Dinamo

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”SQUAD FULL 🔒

Anneclaire Ter Brugge va îmbrăca tricoul lui DINAMO ⬜️🟥

Anneclaire are 24 de ani, 1,86m și evoluează pe postul de universal! Jucătoare din Țările de Jos, Anneclaire vine la Dinamo din Spania de la Arenal Emeve și a mai jucat în trecut pentru formații din țara natală, Italia, Polonia și Puerto Rico.

În prima parte a sezonului 2023-2024 a jucat în România, la Blaj, câstigând Supercupa României.

Mult succes în noul sezon! Bine ai venit! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

GALERIE FOTO Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”, iar căpitanul Cristina Miron continuă și ea la Dinamo

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Ultima jucătoare care și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare a fost anunțată oficial - liberoul Mihaela Pamfil.

În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a prelungit și înțelegerile cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.

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Cum arată lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027

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