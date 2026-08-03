„Sperăm să înțeleagă!” Fanii FCSB, avertisment dur înaintea duelului cu Farul Constanța

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a dezvăluit că niciun fan al fostei campioane nu va lua loc în peluză la meciul cu Farul Constanța.

„Protestul rămâne valabil. Nu vom participa la meci, nu vom fi nici în afara stadionului. Vom lăsa un mesaj pe care va trebui să îl înţeleagă indiferent de jucători, conducere, absolut toţi. Sperăm ca de la Gigi Becali la ultimul jucător să înţeleagă. Noi am fost alături de echipă şi la bine şi la greu.

Lucrurile care s-au întâmplat înainte nu ne-au interesat şi am spus să plecăm de la zero în noul campionat, cu un nou traseu în cupele europene. S-au promis foarte multe lucruri suporterilor şi aşteptăm. Dar aşteptarea pe care am avut-o nu a fost răsplătită.

Am fost eliminaţi din cupele europene. Nu spunem acum… să începem să dăm vina pe arbitraj. A lăsat de dorit. Ne vom menţine protestul, sperăm să transmitem şi conducerii şi jucătorilor că nu se mai poate.