EXCLUSIV Florin Gardoș a tras concluzia despre Universitatea Craiova, după victoria zdrobitoare cu Petrolul

Florin Gardoș a tras concluzia despre Universitatea Craiova, după victoria zdrobitoare cu Petrolul Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Gardoș a analizat situația campioanei României în urma succesului cu 4-0 obținut sâmbătă seara împotriva formației Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superliga.

TAGS:
Universitatea CraiovaSuperligaEuropa LeagueFlorin Gardos
Din articol

Universitatea Craiova a controlat autoritar partida disputată pe teren propriu. Gazdele au deschis scorul prin Nsimba încă din secunda 41, iar același fotbalist a înscris pentru 2-0 în minutul 18, fructificând o pasă oferită de Baiaram. Avantajul a fost mărit în repriza a doua. Baiaram a marcat cu capul în minutul 48, din centrarea lui Carlos Mora, iar Elisor a stabilit rezultatul final în minutul 65. În urma acestui succes, formația olteană a acumulat șase puncte și a urcat pe prima poziție în clasament, depășind FCSB la golaveraj.

  • Florin gardos
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Remarcile lui Florin Gardoș

Potrivit fostului internațional român, capacitatea echipei din Bănie de a trece peste perioadele complicate reprezintă un atu important.

„Asta mi se pare interesant la Craiova, pentru că ei au avut fel și fel de momente, asemănătoare cu ce s-a întâmplat acum, și pe finalul sezonului trecut, dar au reușit imediat să revină ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și ăsta, din punctul meu de vedere, este un mare lucru. Echipa nu cade mental după o dezamăgire sau un rezultat slab”, a spus Gardoș la emisiunea VOYO Sport LIVE.

Fostul fundaș a transmis că așteaptă un parcurs lung al oltenilor în cupele europene, pentru îmbunătățirea coeficientului de țară, lăudând calitatea jocului arătat de trupa antrenată de Filipe Coelho în competiția internă.

„Nu știu (n.r. - dacă vor merge oltenii mai departe în Europa), că nici de FCSB nu ziceam că nu o să treacă de o echipă de care nu prea am auzit. Rămân precaut. Echipa, Craiova, arată bine în momentul de față. Pare cea mai bună echipă din fotbalul românesc în momentul de față. Eu le doresc să ajungă în grupe, pentru că trebuie să tragă cineva și pentru coeficient”, a adăugat acesta.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor depăși noi recorduri în România
Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor depăși noi recorduri în România
ARTICOLE PE SUBIECT
”Banzai!” Cine este adversara Universității Craiova în meciul din preliminariile Europa League, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august
”Banzai!” Cine este adversara Universității Craiova în meciul din preliminariile Europa League, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august
Universitatea Craiova, atenționată de propriii suporteri: ”Cea mai mare greșeală pe care puteți să o faceți asta e”
Universitatea Craiova, atenționată de propriii suporteri: ”Cea mai mare greșeală pe care puteți să o faceți asta e”
Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”
Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”
ULTIMELE STIRI
Constantin Popovici, senzațional! Imnul României s-a auzit pentru a doua oară în acest sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Constantin Popovici, senzațional! Imnul României s-a auzit pentru a doua oară în acest sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
”Banzai!” Cine este adversara Universității Craiova în meciul din preliminariile Europa League, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august
”Banzai!” Cine este adversara Universității Craiova în meciul din preliminariile Europa League, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august
Ionuț Chirilă ”a uimit lumea fotbalului”! Ce medie de vârstă a avut CS Dinamo la debutul în Liga 2
Ionuț Chirilă ”a uimit lumea fotbalului”! Ce medie de vârstă a avut CS Dinamo la debutul în Liga 2
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Denis Drăguș schimbă totul la FCSB: Gigi Becali sparge banca pentru transferul verii

Denis Drăguș schimbă totul la FCSB: Gigi Becali sparge banca pentru transferul verii

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”

Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”

Supărat după victoria cu CFR Cluj, Daniel Pancu anunță întăriri la Rapid: „E vorba de mentalitate”

Supărat după victoria cu CFR Cluj, Daniel Pancu anunță întăriri la Rapid: „E vorba de mentalitate”



Recomandarile redactiei
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii
Ultima mutare pregătită de Gigi Becali, analizată la sânge de Robert Niță: „De nivel european!”
Ultima mutare pregătită de Gigi Becali, analizată la sânge de Robert Niță: „De nivel european!”
Ionuț Chirilă ”a uimit lumea fotbalului”! Ce medie de vârstă a avut CS Dinamo la debutul în Liga 2
Ionuț Chirilă ”a uimit lumea fotbalului”! Ce medie de vârstă a avut CS Dinamo la debutul în Liga 2
”Spaima” lui FCSB, titular în Supercupa Portugaliei!
”Spaima” lui FCSB, titular în Supercupa Portugaliei!
”Banzai!” Cine este adversara Universității Craiova în meciul din preliminariile Europa League, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august
”Banzai!” Cine este adversara Universității Craiova în meciul din preliminariile Europa League, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

stirileprotv Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

stirileprotv Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

stirileprotv Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!