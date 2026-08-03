Universitatea Craiova a controlat autoritar partida disputată pe teren propriu. Gazdele au deschis scorul prin Nsimba încă din secunda 41, iar același fotbalist a înscris pentru 2-0 în minutul 18, fructificând o pasă oferită de Baiaram. Avantajul a fost mărit în repriza a doua. Baiaram a marcat cu capul în minutul 48, din centrarea lui Carlos Mora, iar Elisor a stabilit rezultatul final în minutul 65. În urma acestui succes, formația olteană a acumulat șase puncte și a urcat pe prima poziție în clasament, depășind FCSB la golaveraj.

Remarcile lui Florin Gardoș

Potrivit fostului internațional român, capacitatea echipei din Bănie de a trece peste perioadele complicate reprezintă un atu important.

„Asta mi se pare interesant la Craiova, pentru că ei au avut fel și fel de momente, asemănătoare cu ce s-a întâmplat acum, și pe finalul sezonului trecut, dar au reușit imediat să revină ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și ăsta, din punctul meu de vedere, este un mare lucru. Echipa nu cade mental după o dezamăgire sau un rezultat slab”, a spus Gardoș la emisiunea VOYO Sport LIVE.

Fostul fundaș a transmis că așteaptă un parcurs lung al oltenilor în cupele europene, pentru îmbunătățirea coeficientului de țară, lăudând calitatea jocului arătat de trupa antrenată de Filipe Coelho în competiția internă.

„Nu știu (n.r. - dacă vor merge oltenii mai departe în Europa), că nici de FCSB nu ziceam că nu o să treacă de o echipă de care nu prea am auzit. Rămân precaut. Echipa, Craiova, arată bine în momentul de față. Pare cea mai bună echipă din fotbalul românesc în momentul de față. Eu le doresc să ajungă în grupe, pentru că trebuie să tragă cineva și pentru coeficient”, a adăugat acesta.