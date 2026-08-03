„Șă-și vadă lungul nasului!” Bumbescu, atac nemilos la Dorinel Munteanu

„Șă-și vadă lungul nasului!” Bumbescu, atac nemilos la Dorinel Munteanu Liga 2
SPORT.RO
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Adrian Bumbescu (66 de ani), fostul mare fundaș central al Stelei, l-a pus la punct pe Dorinel Munteanu după ultima declarație a „Neamțului”.

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Din articol

Vorbind despre problemele cu care se confruntă Liga 2 în momentul de față, cu jumătate dintre echipe fără drept de promovare, Dorinel Munteanu a susținut că ar fi de dorit o reducere majoră a numărului de echipe din liga secundă.

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Dorinel Munteanu / Foto: Sport Pictures
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Dorinel Munteanu, certat de Bumbescu

Bumbescu nu este de acord cu acest lucru și l-a invitat pe Munteanu să-și vadă de echipele sale.

„Este ceva incredibil ce se întâmplă. Poate la anul o să fie 15 echipe fără drept de promovare... Îl auzeam și pe Dorinel Munteanu. Să-și vadă de treaba lui! Că mai bine să joace 5-6-7 echipe... Să nu uite că pe unde s-a dus, a retrogradat echipe. Să ne lase cu negativismele astea! A fost un jucător mare, jos pălăria, dar să-și vadă lungul nasului ca antrenor”, i-a transmis Bumbescu.

Dorinel Munteanu se află în momentul de față pe banca celor de la Reșița, după ce în sezonul trecut a pregătit-o pe FC Hermannstadt, echipă alături de care a retrogradat.

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