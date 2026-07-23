GALERIE FOTO Ultimul transfer al lui Dinamo atrage toate privirile! PATRU galerii foto minunate
Echipa din Ștefan cel Mare și-a definitivat lotul pentru sezonul 2026-2027.
- GALERIE FOTO Anneclaire Ter Brugge a semnat azi cu Dinamo
- GALERIE FOTO Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”
- GALERIE FOTO Georgiana Popa a semnat și ea în Ștefan cel Mare
- GALERIE FOTO Căpitanul Cristina Miron continuă la Dinamo
- VIDEO EXCLUSIV Dinamovista Ramona Rus, invitată la Poveștile Sport.ro
După ce ieri Dinamo a anunțat un transfer important, de la fosta campioană a Franței Volero Le Cannet, sârboaica de națională Ljubica Milojevic, astăzi gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat și ultima achiziție: olandeza Anneclaire Ter Brugge.
”SQUAD FULL 🔒
Anneclaire Ter Brugge va îmbrăca tricoul lui DINAMO ⬜️🟥
Anneclaire are 24 de ani, 1,86m și evoluează pe postul de universal! Jucătoare din Țările de Jos, Anneclaire vine la Dinamo din Spania de la Arenal Emeve și a mai jucat în trecut pentru formații din țara natală, Italia, Polonia și Puerto Rico.
În prima parte a sezonului 2023-2024 a jucat în România, la Blaj, câstigând Supercupa României.
Mult succes în noul sezon! Bine ai venit! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.
GALERIE FOTO Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”
Locul 3 în ultima ediție de campionat în Divizia A1 la volei feminin, Dinamo continuă mișcările estivale.
Ultima jucătoare care și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare a fost anunțată oficial - liberoul Mihaela Pamfil.
GALERIE FOTO Georgiana Popa a semnat și ea în Ștefan cel Mare
Anterior, Dinamo anunțase transferul internaționalei cehe Daniela Digrinova și transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.
GALERIE FOTO Căpitanul Cristina Miron continuă la Dinamo
În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a prelungit și înțelegerile cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.
VIDEO EXCLUSIV Dinamovista Ramona Rus, invitată la Poveștile Sport.ro
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