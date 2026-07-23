GALERIE FOTO Ultimul transfer al lui Dinamo atrage toate privirile! PATRU galerii foto minunate

Ultimul transfer al lui Dinamo atrage toate privirile! PATRU galerii foto minunate Volei
SPORT.RO
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Echipa din Ștefan cel Mare și-a definitivat lotul pentru sezonul 2026-2027.

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DinamoAnneclaire Ter BruggeMihaela PamfilGeorgiana PopaCristina Mironcs dinamo bucuresti
Din articol

GALERIE FOTO Anneclaire Ter Brugge a semnat azi cu Dinamo

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După ce ieri Dinamo a anunțat un transfer important, de la fosta campioană a Franței Volero Le Cannet, sârboaica de națională Ljubica Milojevic, astăzi gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat și ultima achiziție: olandeza Anneclaire Ter Brugge.

”SQUAD FULL 🔒

Anneclaire Ter Brugge va îmbrăca tricoul lui DINAMO ⬜️🟥

Anneclaire are 24 de ani, 1,86m și evoluează pe postul de universal! Jucătoare din Țările de Jos, Anneclaire vine la Dinamo din Spania de la Arenal Emeve și a mai jucat în trecut pentru formații din țara natală, Italia, Polonia și Puerto Rico.

În prima parte a sezonului 2023-2024 a jucat în România, la Blaj, câstigând Supercupa României.

Mult succes în noul sezon! Bine ai venit! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

GALERIE FOTO Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”

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Locul 3 în ultima ediție de campionat în Divizia A1 la volei feminin, Dinamo continuă mișcările estivale.

Ultima jucătoare care și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare a fost anunțată oficial - liberoul Mihaela Pamfil.

GALERIE FOTO Georgiana Popa a semnat și ea în Ștefan cel Mare

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Anterior, Dinamo anunțase transferul internaționalei cehe Daniela Digrinova și transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.

GALERIE FOTO Căpitanul Cristina Miron continuă la Dinamo

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În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a prelungit și înțelegerile cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.

VIDEO EXCLUSIV Dinamovista Ramona Rus, invitată la Poveștile Sport.ro

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