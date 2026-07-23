Le Figaro: Zinédine Zidane va fi prezentat marţi în funcţia de selecţioner al Franţei

FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!

Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei

După ce ieri Dinamo a anunțat un transfer important, de la fosta campioană a Franței Volero Le Cannet, sârboaica de națională Ljubica Milojevic, astăzi gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat și ultima achiziție: olandeza Anneclaire Ter Brugge.

”SQUAD FULL 🔒

Anneclaire Ter Brugge va îmbrăca tricoul lui DINAMO ⬜️🟥

Anneclaire are 24 de ani, 1,86m și evoluează pe postul de universal! Jucătoare din Țările de Jos, Anneclaire vine la Dinamo din Spania de la Arenal Emeve și a mai jucat în trecut pentru formații din țara natală, Italia, Polonia și Puerto Rico.

În prima parte a sezonului 2023-2024 a jucat în România, la Blaj, câstigând Supercupa României.

Mult succes în noul sezon! Bine ai venit! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

GALERIE FOTO Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”