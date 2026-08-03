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CS Dinamo a pierdut la limită meciul de debut din ediția 2026-2026 a Ligii 2, 1-2 în deplasare la CS Afumați, dar formația antrenată de Ionuț Chirilă a aliniat o formație plină de juniori, unii dintre ei de doar 16 ani!

CS Afumați - CS Dinamo 2-1, cu echipa lui Chirilă cu o medie de vârstă de 19 ani: cei doi Anghel titulari au 16 și 17 ani

”Echipa antrenată de Ionuț Chirilă a impresionat la debutul în noul sezon al ligii secunde.

Puștii dinamoviști au condus până spre finalul meciului cu CS Afumați, prin golul marcat de Andrei Rus (19), însă au cedat fizic în ultimele 20 de minute.

Alin Raicu (72) și Vlad Ghineț (86) au înscris pentru ilfoveni, scor 2-1 pentru CS Afumați.

CS Dinamo a surprins la debutul în noul sezon al ligii secunde.

Primul 11 al echipei noastre, anunțat de antrenorul principal Ionuț Chirilă pentru meciul cu CS Afumați, a uimit lumea fotbalului.

19 ani a fost media de vârstă a echipei din Ștefan cel Mare.

Denis ONCESCU (22) – Andrei RUS (24), Rareș CERNAMORIȚ (19), Andrei AVRAM (18), Ayan ANGHEL (17) – George GOGESCU (21), David CIOCAN (20) – Radu BALCA (17), Vlad ANGHEL (16), Rareș SEBE (19) – Peter BELIEVE (20) au evoluat, din primul minut, pentru CS Dinamo.

Edis AMZA (19), David TUDOR (18), Ionuț MITRAN (24), Denis RENȚA (22) și Eduard STOICEA (16) au intrat în repriza a doua.

În paranteză, vârsta fiecărui jucător dinamovist”, a postat pagina oficială CS Dinamo Fotbal.

Foto: Mihai Neacșu / CS Dinamo Fotbal

Antrenorul dinamovist a reacționat după ce a debutat cu stângul în noul sezon: ”Copiii mei, hai să nu le spunem încă jucători”

Ionuț Chirilă, care antrenase ultima dată în 2021 la Academica Clinceni, a evidențiat că jucătorii săi, în ciuda faptului că nu se aștepta la o evoluție consistentă, s-au descurcat bine în prima rundă a noului sezon din eșalonul secund.

”Antrenament bun, neașteptat de bine s-au comportat copiii mei, să nu le spunem încă jucători, după doar 14 zile de cantonament forțat. Totul a fost pe repede înainte. Am revenit practic din cantonament cu 48 de ore înainte de meci.

O primă repriză net superioară din partea noastră, dar știam că după aceea o să cadă fizic. Știam asta, pentru că am calculat media de vârstă la noi, care este de 19 ani, iar cea a Afumaților este de 26 de ani. Deci este o diferență de șapte ani.

Am pierdut meciul, după ce am căzut fizic.

Am jucat cu niște copii care nu au făcut antrenament cu o echipă de seniori până să fie cantonamentul nostru. Am început cu o linie de mijloc cu jucători de 16-17 ani, iar în față am jucat cu Believe (n.r. Peter Believe), care este puternic, într-adevăr, și care s-a antrenat cu Dinamo (n.r. echipa din SuperLiga).

Sunt foarte mulțumit de faza golului, lucrată îndelung la antrenament. Peste un an, vom fi foarte puternici. Suntem într-o selecție permanentă. Niciun jucător dintre cei maturi nu a vrut să vină la noi până nu a știut că echipa va evolua în Liga 2.

Am vrut să joc cu Luca, vârful de atac, care n-a făcut nimic de două luni și jumătate, cu Mitran, titular, venit de la Slatina, care nu a făcut nimic de aproape trei luni, cu Rența, pe care abia l-am legitimat. Nu mă puteam baza pe ei.

Dar repet, sunt foarte mulțumit pentru că niște jucători de 16-17 ani au avut puterea de a juca de la egal la egal și chiar au fost superiori tehnico-tactic unei echipe de Liga 2 experimentate, care nu a schimbat mai mult de trei jucători față de anul trecut. Faptul că au reușit să țină meciul 60 de minute după doar două săptămâni de antrenament spune multe. Și au pierdut exclusiv din cauza potenței fizice”, a spus la final Chirilă.

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro