„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher

„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher Sporturi
SPORT.RO
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Un apropiat al lui Michael Schumacher și fost pilot de F1 se teme de ce el mai rău pentru legenda curselor auto și a făcut un apel către familia pilotului.

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Schumacher, în vârstă de 57 de ani, este ascuns publicului de aproape 13 ani, de când a suferit o leziune cerebrală gravă într-un accident de schi. Septuplul campion mondial nu poate fi vizitat decât de un grup restrâns de oameni, iar foștii săi colegi de curse nu l-au mai văzut de peste un deceniu.

De la accident, au existat o mulțime de speculații despre starea sa mentală și fizică, iar soția sa nu a distribuit nicio imagine cu fostul pilot pentru a-i proteja demnitatea.

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Danner se teme pentru Schumacher

În acest context, Christian Danner, care a concurat în F1 în două perioade între 1985 și 1989, se teme de ce e mai rău în cazul lui Michael Schumacher și cere familie să-l lase să-l viziteze pe fostul pilot.

„Indiferent de cum arată Michael sau de condiția în care este, doar vreau să-l văd. Nici nu știu dacă e în viață. Faptul că nu apare pe nicăieri arată că, probabil, nu este foarte bine.

El este unul dintre eroii din Formula 1. Sunt zvonurile că se află în Mallorca și că e în comă indusă. Când vorbesc cu Corinna, nu-mi spune. Când vorbesc cu alte persoane care ar putea ști, nu-mi spune nimeni nimic.

Sunt eroi în toate disciplinele sportive și, chiar dacă la un moment dat decad, fac doar bine dacă oamenii îi pot vedea din nou. Pentru mine, ar fi extraordinar să-l văd din nou pe Michael și cred că asta simte toată lumea din Formula 1”, a spus Christian Danner, citat de Daily Star.

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