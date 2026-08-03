Newcastle a avut o perioadă de mercato bizară, în care a renunțat la vedete

Lukas Hornicek a semnat un contract pe cinci sezoane cu Newcastle United, transferul realizându-se pentru suma de 30 de milioane de euro, clauza de cumpărare trecută în contractul cu clubul portughez Sporting Braga.

Internaționalul ceh va fi concurent pe post cu Nick Pope (34 de ani), Mark Gillespie (34 de ani), Ewen Jaouen (20 de ani) și Aidan Harris (19 ani). Portarul a devenit jucătorul aflat pe locul al treilea în clasamentul celor mai scumpe transferuri ale unor jucători cehi din istorie, după Pavel Nedved (45 mil. euro / de la Lazio la Juventus / 2001) și Patrik Schick (42 mil. euro / de la Sampdoria la AS Roma / 2018).

În această vară, clubul patronat de Fondul Suveran de Investiții (PIF) al Arabiei Saudite i-a mai adus pe Bazoumana Toure (Hoffenheim / 50 mil. euro), Aladji Bamba (AS Monaco / 35.5 mil. euro), Sean Steur (Ajax Amsterdam / 23.5 mil. euro) și Ewen Jaouen (Reims / 21.5 mil. euro).

De asemenea, echipa s-a despărțit de managerul Eddie Howe și de jucătorii Sandro Tonali (Tottenham (108 mil. euro), Bruno Guimaraes (Arsenal / 90 mil. euro), Anthony Gordon (FC Barcelona / 80 mil. euro), Matt Targett (Hull City / gratis), Kieran Trippier (Wolverhampton / gratis), Joe White (Crewe Alexandra / gratis), Harrison Ashby (Luton Town / împrumutat), Emil Krafth, John Ruddy (contracte încheiate) și Aaron Ramsdale (Southampton / contract expirat).

Evolua pentru Sporting Braga din 2019

Lukas Hornicek (24 de ani / 197 cm) este născut la Vysoke Myto și a fost junior la Sokol Dobrikov (2008-2009), FK Pardubice (2009-2020) și Sporting Braga (2019-2021). La nivel de seniori a fost sub contract cu echipele Braga B (2021-2026), Sporting Braga (2021-2026) și Newcastle United (2026-prezent).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Cehiei (U16, U17, U18, U19, U20, U21), iar pentru reprezentativa de seniori a debut, în mai 2026, în amicalul cu Kosovo. A fost în lotul lui Miroslav Koubek la CM 2026, acolo unde Cehia a terminat pe ultimul loc în Grupa A (1-2 cu Coreea de Sud / 1-1 cu Africa de Sud / 0-3 cu Mexic), fiind rezerva lui Matej Kocav (PSV Eindhoven). Este cotat la 18 milioane de euro.

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