Sâmbătă, 19 septembrie, LIVE pe VOYO SPORT 1 de la ora 10:00, Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu în emisiunea VOYO SPORT LIVE. Cei trei vor vorbi despre cele mai importante subiecte din sportul românesc și nu numai.

Rareș Bălean și Ștefan Lupu au dezvăluit secretul naționalei după marea victorie cu Franța

România a obținut o victorie uriașă în fața Franței, campioana olimpică.

Naţionala României a învins la mare luptă miercuri, la Cluj-Napoca, în ultimul meci din grupa D a EuroVolley, scor 3-2, dubla campioană olimpică Franţa. Ambele echipe sunt calificate în optimi, alături de Germania şi Letonia.

Rareș Bălean și Ștefan Lupu au vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre performanța pe au reușit-o în meciul contra campioanei olimpice.

„A fost o victorie nemaipomenită datorită faptului că am mai reușit să îi mai învingem odată la ediția precedentă a Campionatului European știam că avem victoria în mâinile noastre, mai ales că am avut sala și suporterii alături de noi la Cluj-Napoca”, a spus Rareș Bălean, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

„Nu cred că este un secret anume, faptul că suntem deja un grup sub îndrumarea domnului Sergiu Stancu de 4-5 ani, lucrăm împreună de atât de mult timp și avem experiența jocurilor împreună, ne cunoaștem, știm ce își dorește de la noi.

Majoritatea de la noi suntem sportivi cu experiență, așa cum a spus-o și dumnealui, mulți dintre noi am participat deja la trei sau patru turnee finale și suntem maturi în acest sens. A contat mult că am jucat în acasă, în fața unui public numeros și dornic de o nouă victorie, acest lucru ne-a împins foarte mult de la spate. Cred că asta ne va lipsi cel mai mult la Sofia pentru meciul cu Ucraina”, a adăugat Ștefan Lupu, la VOYO SPORT 1.