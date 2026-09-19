VIDEO EXCLUSIV Adrian Mutu la FCSB? Acționarul a dat verdictul: ”Nu văd de ce nu!”

Adrian Mutu la FCSB? Acționarul a dat verdictul: ”Nu văd de ce nu!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB ar putea fi nevoită să își caute un nou antrenor. 

TAGS:
FCSBAdrian MutuVictor AngelescuRapidGigi Becali
Din articol

Viitorul lui Marius Baciu se va decide în această seară la derby-ul cu Universitatea Craiova. În cazul unui eșec sau al unei remize, Baciu va părăsi banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali.

Victor Angelescu: ”Nu văd de ce nu s-ar putea ca Mutu să ajungă la FCSB!”

  • Radoi mutu
×
Mutu fcsb
Mutu lucescu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Printre antrenorii despre care s-a zvonit că ar putea ajunge la FCSB s-a aflat și Adrian Mutu.

Întrebat la VOYO SPORT LIVE dacă Adrian Mutu ar putea ajunge în locul lui Marius Baciu la FCSB, Angelescu, fostul șef de la Rapid al lui Mutu, a transmis că ”Briliantul” are calitate să antreneze orice club din prima ligă a României.

Mai mult, acționarul minoritar de la Rapid este de părere că suporterii roș-albaștrilor nu ar trebui să fie nemulțumiți dacă antrenorul ar ajunge la echipă în condițiile în care Mutu nu s-a identificat niciodată cu un anumit club din România. Totuși, Angelescu spune că decizia este doar în mâinile lui Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor înclină mai degrabă spre varianta Mirel Rădoi în cazul în care Baciu va părăsi echipa.

Nu știu să spun, nu am de unde să îmi dau seama dacă Mutu va ajunge la FCSB. Dacă mă întrebați cumva dacă mi se pare o problemă, nu mi se pare o problemă, pentru că este un antrenor profesionist, a fost și la alte echipe în afară de Rapid în prima ligă și nu e unul dintre jucătorii asimilați unui anumit club din România, ca să nu poată fi antrenorul Stelei (n.r. FCSB), Rapidului sau al lui Dinamo. Nu văd de ce nu s-ar putea, dar, dacă va ajunge sau nu, ține de cei de acolo”, a spus Victor Angelescu la VOYO SPORT LIVE.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
România - Ucraina, în optimile Campionatului European de Volei, e duminică, de la 16:00, la Sofia
România - Ucraina, în optimile Campionatului European de Volei, e duminică, de la 16:00, la Sofia
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
AS Roma - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: primul test important pentru Cristi Chivu în noul sezon de Serie A
AS Roma - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: primul test important pentru Cristi Chivu în noul sezon de Serie A
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Cristi Borcea așteptă un jucător "nou" la Dinamo și vede titlul: "E pariul meu! Nicio apărare din România nu va face față"

Cristi Borcea așteptă un jucător "nou" la Dinamo și vede titlul: "E pariul meu! Nicio apărare din România nu va face față"



Recomandarile redactiei
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
Vedeta lui FCSB, pusă în gardă: ”Probabil va avea grijă Gigi Becali de el!”
Vedeta lui FCSB, pusă în gardă: ”Probabil va avea grijă Gigi Becali de el!”
Kylian Mbappe, atac indirect către Barcelona! Reacția face mare vâlvă în Spania
Kylian Mbappe, atac indirect către Barcelona! Reacția face mare vâlvă în Spania
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!