Viitorul lui Marius Baciu se va decide în această seară la derby-ul cu Universitatea Craiova. În cazul unui eșec sau al unei remize, Baciu va părăsi banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali.

Printre antrenorii despre care s-a zvonit că ar putea ajunge la FCSB s-a aflat și Adrian Mutu.

Întrebat la VOYO SPORT LIVE dacă Adrian Mutu ar putea ajunge în locul lui Marius Baciu la FCSB, Angelescu, fostul șef de la Rapid al lui Mutu, a transmis că ”Briliantul” are calitate să antreneze orice club din prima ligă a României.

Mai mult, acționarul minoritar de la Rapid este de părere că suporterii roș-albaștrilor nu ar trebui să fie nemulțumiți dacă antrenorul ar ajunge la echipă în condițiile în care Mutu nu s-a identificat niciodată cu un anumit club din România. Totuși, Angelescu spune că decizia este doar în mâinile lui Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor înclină mai degrabă spre varianta Mirel Rădoi în cazul în care Baciu va părăsi echipa.

”Nu știu să spun, nu am de unde să îmi dau seama dacă Mutu va ajunge la FCSB. Dacă mă întrebați cumva dacă mi se pare o problemă, nu mi se pare o problemă, pentru că este un antrenor profesionist, a fost și la alte echipe în afară de Rapid în prima ligă și nu e unul dintre jucătorii asimilați unui anumit club din România, ca să nu poată fi antrenorul Stelei (n.r. FCSB), Rapidului sau al lui Dinamo. Nu văd de ce nu s-ar putea, dar, dacă va ajunge sau nu, ține de cei de acolo”, a spus Victor Angelescu la VOYO SPORT LIVE.