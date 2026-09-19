Cristi Pulhac a mărturisit că este încântat de jucătorul celor de la FCSB care l-a fermecat și pe Gigi Becali, Ricardo Pădurariu.

Cristi Pulhac: ”Patronul își dorește să ia bani mulți pentru Pădurariu, ar trebui să aibă grijă de el!”

Invitat în studioul VOYO SPORT LIVE, Pulhac a mărturisit că vede un potențial uriaș în fundașul lateral de la FCSB, chiar dacă Pădurariu are și anumite probleme în plan defensiv.

Totuși, Cristi Pulhac este de părere că Ricardo Pădurariu i-ar putea aduce o avere finanțatorului de la FCSB, dacă va reuși să se pună la punct și defensiv.

”Eu am spus din prima, mie mi-a plăcut foarte mult de el, e un jucător tânăr. Nu l-am urmărit când a fost împrumutat, dar mi s-a părut ca are calitate, nu știu dacă neapărat asemănătoare cu a mea, dar e un băiat care a reușit să intre din prima cu tupeu, cu viteză. L-am văzut mai puțin la centrări, asta m-a interesat.

Are și câteva defecte pe partea defensivă, cred că ar putea fi remediate dacă cineva stă cu el și îl învață. E un jucător talentat, patronul își dorește să ia bani mulți pentru el și ar trebui să aibă grijă de el. Când FCSB se apără, nu știe să țină linia, atacă atunci când nu trebuie, dar e un jucător de calitate. Cred că ar putea fi o soluție și pentru echipa națională de tineret”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

Ricardo Pădurariu a debutat la FCSB în acest sezon, după un sezon petrecut sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara. Fundașul lateral a pus umărul la promovarea Corvinului cu trei goluri și o pasă decisivă reușite în 33 de meciuri.