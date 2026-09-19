Golul puștiului Șucu a fost și n-a fost o întâmplare. Băiatul s-a bătut inițial pentru minge, a sărit bine la cap, apoi s-a demarcat excelent, a primit pasa și a finalizat. Șutul n-a fost grozav, iar portarul Nikic l-a ajutat serios, însă asta nu înseamnă că trebuie să-i luăm din merite lui Andrei.

Andrei Șucu, între golul de poveste și eticheta de "băiatul patronului"

Să intri în minutul 90+4 și să marchezi aproape imediat, la prima atingere (mă rog, cred că au fost două atingeri), e ceva de ținut minte. Mai ales când ai doar 17 ani și 9 luni.

Dar nici nu l-aș transforma într-un mare fotbalist după golul ăsta. E doar un început frumos și de aici trebuie să continue. Bineînțeles, cu condiția să primească mai mult de un minut pe meci.

S-a vorbit mult despre această cooptare a juniorului în lotul Rapidului. Toată lumea a văzut-o ca pe un cadou pe care tatăl patron îl face fiului fotbalist. Nu cred că Andrei Șucu este cel mai bun exponent al generației sale la Rapid. Poate ar merita și alții să primească această șansă a minutului de final, de care Șucu junior a profitat din plin.

Din păcate pentru el, eticheta de "băiatul patronului" va rămâne. Cred că era mult mai bine pentru Șucu junior să joace la Ștefănești, în Liga a doua, unde a fost trimis inițial, și să arate ce poate. Să intre constant, să greșească, să crească și să-și câștige singur locul.

Numai că el a fost băgat acolo o repriză și apoi a dispărut... Dar când nu ai nici 18 ani, poți face și greșeli. Andrei este sigur un băiat deștept și va înțelege ușor-ușor că trebuie să pornească de la munca de jos pentru a ajunge la un moment dat în vârf.

Cel mai bun lucru pe care îl poate face Andrei Șucu în momentul de față este să ajungă suficient de bun încât, la un moment dat, să nu mai conteze cine e tatăl lui. Să-și oblige antrenorii de la Rapid și de la Ștefănești, prin antrenamentele pe care le face și prin comportamentul lui în lot, să-l folosească mai mult.

„Copilul nu e rău”, mi-a zis într-o discuție Ion Marin, selecționerul naționalei U18 a României, care l-a testat într-un meci amical. Pancu nu l-ar fi băgat doar la rugămințile patronului dacă Andrei era praf. Sunt, așadar, argumente în favoarea lui.

Golul marcat contra piteștenilor ar trebui să-l elibereze pe tânărul Șucu. Acum, trebuie să confirme.