Nu au mai rezistat! Val de comentarii după ce Gică Hagi nu l-a convocat pe cel mai în formă atacant: „Are goluri cât a marcat Drăguș în 3 ani”

România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Val de comentarii după ce Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară.

În primul rând, selecționerul a ales să mizeze pe 24 de jucători care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Totuși, Gică Hagi a decis să nu conteze pe serviciile celui mai în formă jucător român: Ianis Stoica.

Atacantul a început sezonul excelent în Portugalia, iar în primele șase etape a contribuit cu patru goluri și două pase decisive. Văzând decizia selecționerului, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

„Cum bă frate să nu îl convoci pe Stoica, care are goluri în 5 etape câte are Drăguș în ultimii 3 ani? Mai este Corbu, care joacă etapă de etapă, meciuri în Europa” sau „după părerea mea, Drăguș și Hagi nu au ce căuta în lot, în schimb, Miculescu, Laurențiu Popescu și Ianis Stoica, da. Dar selecționerul știe mai bine, el răspunde de rezultate!”, sunt doar două dintre comentariile de nemulțumire le adresa selecției.

Cifrele lui Ianis Stoica din acest sezon arată astfel: