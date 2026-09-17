FOTO România, victorie minunată la Europeanul de Volei împotriva campioanei olimpice Franța! Ce urmează pentru tricolori

România, victorie minunată la Europeanul de Volei împotriva campioanei olimpice Franța! Ce urmează pentru tricolori Volei
Alexandru Hațieganu
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Naţionala României a învins la mare luptă miercuri, la Cluj-Napoca, în ultimul meci din Grupa D a EuroVolley, scor 3-2, dubla campioană olimpică Franţa. 

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Din articol

Ambele echipe sunt calificate în optimi, alături de Germania şi Letonia. Căpitanul tricolorilor, Marian Bala, a avut parte de o scurtă ceremonie de retragere din reprezentativă, după intonarea imnurilor, la ultimul meci în faţa fanilor români.

România a învins Franța la Europeanul masculin de volei

Scorul pe seturi a fost 16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12, după 140 de minute de joc.

Cei mai buni realizatori tricolori au fost Chiţigoi 28, Bălean 9, după un meci care a "aprins" tribunele şi aplauzele au curs încontinuu pe parcursul celor cinci seturi.

Cu aprobarea CEV, după intonarea imnurilor a avut loc o ceremonie simbolică de retragere de la naţională a căpitanului Marian Bala. Voleibalistul în vârstă de 36 de ani, jucător la Arcada Galaţi, a primit o plachetă din partea FR Volei, în aplauzele coechipierilor, adversarilor şi fanilor. Marian Bala îşi va încheia cariera la reprezentativă la finalul campaniei EuroVolley 2026.

Tot miercuri, Turcia - Letonia, scor 1-3.

  • Clasament final Grupa D: Franţa 13 puncte, Germania 11, România 9, Letonia 6, Turcia 3 şi Elveţia 3.

Rezultatele României în grupa D, de la Cluj-Napoca: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 3-2 cu Franţa.

Echipele calificate din grupa D - Franţa, Germania, România şi Letonia vor evolua în optimi la Sofia, cu formaţiile provenite din grupa B, în 19-20 septembrie. România se va duela cu echipa care a încheiat pe locul 2, adică Ucraina, iar în celelalte partide vor juca Franţa - Portugalia, Polonia - Letonia şi Germania - Bulgaria.

Urmează sferturile, la Sofia şi Torino, în 23 septembrie, iar apoi, la Milano, semifinalele şi finala, în 25-26 septembrie.

Deţinătoarea trofeului este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 la ediţia precedentă.

În palmares, România are cinci medalii la Campionatul European: una de aur (1963), două de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

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