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Din articol România a învins Franța la Europeanul masculin de volei

Ambele echipe sunt calificate în optimi, alături de Germania şi Letonia. Căpitanul tricolorilor, Marian Bala, a avut parte de o scurtă ceremonie de retragere din reprezentativă, după intonarea imnurilor, la ultimul meci în faţa fanilor români. România a învins Franța la Europeanul masculin de volei Scorul pe seturi a fost 16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12, după 140 de minute de joc.

Cei mai buni realizatori tricolori au fost Chiţigoi 28, Bălean 9, după un meci care a "aprins" tribunele şi aplauzele au curs încontinuu pe parcursul celor cinci seturi. Cu aprobarea CEV, după intonarea imnurilor a avut loc o ceremonie simbolică de retragere de la naţională a căpitanului Marian Bala. Voleibalistul în vârstă de 36 de ani, jucător la Arcada Galaţi, a primit o plachetă din partea FR Volei, în aplauzele coechipierilor, adversarilor şi fanilor. Marian Bala îşi va încheia cariera la reprezentativă la finalul campaniei EuroVolley 2026.

Tot miercuri, Turcia - Letonia, scor 1-3. Clasament final Grupa D: Franţa 13 puncte, Germania 11, România 9, Letonia 6, Turcia 3 şi Elveţia 3. Rezultatele României în grupa D, de la Cluj-Napoca: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 3-2 cu Franţa. Echipele calificate din grupa D - Franţa, Germania, România şi Letonia vor evolua în optimi la Sofia, cu formaţiile provenite din grupa B, în 19-20 septembrie. România se va duela cu echipa care a încheiat pe locul 2, adică Ucraina, iar în celelalte partide vor juca Franţa - Portugalia, Polonia - Letonia şi Germania - Bulgaria. Urmează sferturile, la Sofia şi Torino, în 23 septembrie, iar apoi, la Milano, semifinalele şi finala, în 25-26 septembrie. Deţinătoarea trofeului este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 la ediţia precedentă. În palmares, România are cinci medalii la Campionatul European: una de aur (1963), două de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

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