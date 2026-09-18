Universitatea Craiova – FCSB, sâmbătă, ora 20:30. Echipele probabile + ce poți paria la acest meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Universitatea Craiova – FCSB, sâmbătă, ora 20:30. Echipele probabile + ce poți paria la acest meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - FCSB | Echipe probabile + Cote pariuri.

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Universitatea CraiovaFCSB
Din articol

de Dan Chilom

Derby-ul etapei se joacă sâmbătă în „Cetatea Băniei”, acolo unde campioana în exercițiu primește vizita formației „roș-albastre”. Oaspeții traversează o perioadă tulbure, cu multe schimbări în lot, cu multe frământări în vestiar și, cel mai important, cu rezultate nesatisfăcătoare, ca să nu zicem chiar proaste.

Universitatea Craiova - FCSB, sâmbătă de la 20:30

În ultimele 5 meciuri, echipa antrenată de Marius Baciu nu a reușit decât o victorie, cea împotriva lui FC Argeș. Pentru o echipă care are un bazin atât de mare de fani, rezultatele FCSB-ului din acest sezon sunt chiar foarte proaste, aici incluzând și umilința din Conference League.

Craiova începe să-și revină după meciurile din calificările pentru o grupă europeană, acolo unde cu toții suntem de acord că putea mult mai mult, și începe să calce apăsat către locurile fruntașe.

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FCSB este pe locul 7, cu 12 puncte după 9 etape și un golaveraj de 13-12.

Craiova este pe ultimul loc de podium, cu un golaveraj de 19-9, având cel mai bun atac din Superligă, alături de Dinamo.

Se vede clar din datele de mai sus că echipa antrenată de Marius Baciu stă rău pe faza defensivă, încasând 12 goluri în 9 meciuri.

Universitatea Craiova - FCSB | Echipe probabile

Universitatea Craiova (sistem 1-3-5-2): Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Cicâldău, Băluță, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram.

FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – João Paulo – Boutoutaou, Cisotti, Korenica, Miculescu – Garita.

Universitatea Craiova - FCSB | Cote pariuri

Casele de pariuri dau favorită echipa din Bănie, căreia îi oferă o cotă de 1.82 la victorie.

FCSB are 4.33 pentru un succes.

Egal – 3,80

Ambele marchează – 1.60

Peste 2,5 goluri în meci – 1.65

Craiova 1X – 1.25

FCSB X2 – 1.97

Duarte de la FCSB este în continuare suspendat pentru cartonașul roșu primit în partida cu Dinamo.

Adrian Rus, stâlpul apărării craiovene, este și el absent, fiind în continuare accidentat.

FCSB are 8 titluri de campioană a României.

Craiova are 5 titluri de campioană a României.

Ultimul meci jucat pe „Oblemenco” de cele două echipe s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0, pe 15 februarie.

Pentru cel mai important meci din etapa cu numărul 10 a Superligii s-au vândut deja 12.000 din totalul de 15.000 de bilete puse în vânzare de clubul oltean. Universitatea are peste 10.000 de abonați, care cu siguranță vor fi prezenți la această partidă.

Așadar, ne așteptăm la un stadion plin.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează.

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