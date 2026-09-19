Tinerii tricolori se vor duela cu Cipru (deplasare, 25 septembrie), Finlanda (acasă, 30 septembrie) și Spania (deplasare, 6 octombrie).

Costin Curelea a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania

Toate meciurile României U21 vor putea fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.ro. Partida cu Finlanda va putea fi urmărită și pe PRO ARENA.

Sâmbătă dimineață, Costin Curelea, selecționerul naționalei U21, a anunțat lotul pentru cele trei meciuri. Curelea a convocat 25 de jucători pentru cele trei meciuri.

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).