de Dan Chilom

Cristi Chivu și Interul său dau piept cu formația la care tehnicianul român a făcut primii pași ca jucător de Serie A, AS Roma. De data aceasta, meciul are o miză mare, chiar dacă discutăm doar despre etapa a 4-a, iar echipele sunt la început de sezon.

AS Roma - Inter

Cele două grupări par, însă, printre cele mai bune din acest sezon în Italia și se vor bate, după toate calculele hârtiei, pentru „Il Scudetto”.

Ambele formații au maximum de puncte după patru meciuri, însă romanii au un golaveraj mai bun: 12-1, și cea mai bună apărare din Serie A. Interul lui Chivu are 13 goluri marcate și 6 primite, fiind echipa cu cel mai bun atac.

AS Roma - Inter | Echipe probabile

AS Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, Cristante, Lulli, Soulé, Dybala, Malen.

Inter Milano: Martinez, Akanji, Stones, Bastoni, Diouf, Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Esposito, Thuram.

În ultimele 5 partide directe, Inter s-a impus de 4 ori, iar Roma doar o dată. Ultimul meci s-a terminat cu nu mai puțin de 7 goluri, campioana en-titre impunându-se cu 5-2.

AS Roma - Inter | Cote pariuri

Casele de pariuri sunt extrem de prudente și oferă cote aproape identice:

Roma – 2,61

Egal – 3,50

Inter – 2,60

Majoritatea bookmakerilor văd goluri în ambele porți și oferă o cotă de 1,51 pentru pariul „ambele marchează”.

AS Roma - Inter | Absențe de marcă pentru Chivu

La numărul de trofee de campioană, Inter conduce categoric, cu 21 de titluri. Roma are doar 3 Scudetto.

Chivu are două absențe notabile pentru derby-ul cu Roma: Calhanoglu și John Stones. De partea cealaltă, Gasperini are tot lotul apt.

Davide Massa va conduce partida, arbitru care acordă destul de multe cartonașe galbene: o medie de 4,66, și 0,23 cartonașe roșii.

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă 1X