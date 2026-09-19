VIDEO EXCLUSIV Gigi Becali a primit un sfat important din partea unui fost rival din Superliga României: ”E cel mai valoros dacă va fi folosit acolo!”

Gigi Becali a primit un sfat important din partea unui fost rival din Superliga României: ”E cel mai valoros dacă va fi folosit acolo!” Superliga
SPORT.RO
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Un fost conducător din Superliga României i-a dat un sfat important lui Gigi Becali.

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Cristi Borcea a recunoscut că Denis Drăguș, fotbalistul ajuns recent la FCSB după despărțirea de Trabzonspor este, în opinia sa, cel mai valoros jucător român. Fostul conducător al lui Dinamo i-a dat un sfat important lui Gigi Becali în privința lui Drăguș. 

Cristi Borcea îl vede vârf pe Denis Drăguș

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Chiar dacă Gigi Becali a anunțat că l-a transferat pe Drăguș pentru a evolua în banda stângă, Borcea este convins că fotbalistul ar da cel mai bun randament ca vârf, așa cum a făcut-o la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudică.

În momentul ăsta, Denis Drăguș este cel mai valoros jucător din fotbalul românesc, dacă va fi ajutat și va fi folosit vârf, cum l-a folosit și Șumudică”, a spus Cristi Borcea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul conducător al lui Dinamo a continuat și a mărturisit că, în opinia sa, în cazul în care Gigi Becali nu va reuși să îl convingă pe Mirel Rădoi să revină pe banca roș-albaștrilor, Marius Șumudică rămâne cea mai bună opțiune pentru banca lui FCSB. 

Eu, dacă n-aș fi avut varianta Rădoi, l-aș fi pus mâine la FCSB pe Șumudică. Nu mai este rivalitatea cu echipele ca înainte. N-ai văzut și în alte campionate? Se duc antrenori de la Inter la AC Milan. Nu mai sunt rivalitățile care erau. Șumudică a lucrat cu Drăguș, cu Korenica, cu Muhar și mai știe să vrăjească. 

Dar nu am vorbit niciodată cu nașul de antrenori sau să-i dau vreun sfat, dar dacă mă întrebați pe mine, eu asta spun”, a adăugat Borcea.

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