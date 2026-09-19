Cristi Borcea a recunoscut că Denis Drăguș, fotbalistul ajuns recent la FCSB după despărțirea de Trabzonspor este, în opinia sa, cel mai valoros jucător român. Fostul conducător al lui Dinamo i-a dat un sfat important lui Gigi Becali în privința lui Drăguș.

Chiar dacă Gigi Becali a anunțat că l-a transferat pe Drăguș pentru a evolua în banda stângă, Borcea este convins că fotbalistul ar da cel mai bun randament ca vârf, așa cum a făcut-o la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudică.

”În momentul ăsta, Denis Drăguș este cel mai valoros jucător din fotbalul românesc, dacă va fi ajutat și va fi folosit vârf, cum l-a folosit și Șumudică”, a spus Cristi Borcea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul conducător al lui Dinamo a continuat și a mărturisit că, în opinia sa, în cazul în care Gigi Becali nu va reuși să îl convingă pe Mirel Rădoi să revină pe banca roș-albaștrilor, Marius Șumudică rămâne cea mai bună opțiune pentru banca lui FCSB.

”Eu, dacă n-aș fi avut varianta Rădoi, l-aș fi pus mâine la FCSB pe Șumudică. Nu mai este rivalitatea cu echipele ca înainte. N-ai văzut și în alte campionate? Se duc antrenori de la Inter la AC Milan. Nu mai sunt rivalitățile care erau. Șumudică a lucrat cu Drăguș, cu Korenica, cu Muhar și mai știe să vrăjească.

Dar nu am vorbit niciodată cu nașul de antrenori sau să-i dau vreun sfat, dar dacă mă întrebați pe mine, eu asta spun”, a adăugat Borcea.