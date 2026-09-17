Naţionala României a învins la mare luptă miercuri, la Cluj-Napoca, în ultimul meci din grupa D a EuroVolley, scor 3-2, dubla campioană olimpică Franţa. Ambele echipe sunt calificate în optimi, alături de Germania şi Letonia.

Căpitanul tricolorilor, Marian Bala, a avut parte de o scurtă ceremonie de retragere din reprezentativă, după intonarea imnurilor, la ultimul meci în faţa fanilor români, scrie News.ro.

Performanță uriașă pentru România la volei

Performanța reușită de naționala de volei a avut ecou și în lumea fotbalului. Dan Petrescu și Claudiu Keșeru au avut doar cuvinte de laudă după performanța reușită de România la volei.

”Bine că nu m-am uitat în direct că nu-mi face bine în momentul ăsta să mă supăr și să mă enervez, să mă stresez.

Vă dați seama ce stres era pe jucători, ce presiune, mai ales că Franța a câștigat campionatul olimpic, e campioană olimpică și are o echipă foarte bună”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV.

”Mi se pare o performanță ieșită din comun. Bravo lor, să bați campioana olimpică e ceva de urmărit și dăm dovadă că avem talent și la alte sporturi”, a spus și Claudiu Keșeru.

Clasament final grupa D: Franţa 13 puncte, Germania 11, România 9, Letonia 6, Turcia 3 şi Elveţia 3.

Rezultatele României în grupa D, de la Cluj-Napoca: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 3-2 cu Franţa.