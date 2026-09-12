Naţionala României a obţinut prima sa victorie la Campionatul European de volei masculin - EuroVolley 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda şi România, 3-1 (25-21, 25-23, 13-25, 25-20) cu Elveţia, vineri seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în Grupa D.

România - Elveția 3-1, cu Alexandru Rață MVP

Tricolorii, după 1-3 cu Letonia, la debut, au reuşit să câştige după aproape două ore de joc (1 h 50 min).

Alexandru Raţă, cu 16 puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei României, din echipa antrenată de Sergiu Stancu remarcându-se şi Bela Bartha, cu 10 puncte, precum şi Rareş Bălean, cu 9 puncte.

De la oaspeţi s-au evidenţiat Lars Migge (13 puncte), Julian Wiesigk (13) şi Joel Hauck (12).

Tot vineri, Germania a dispus de Letonia cu 3-0.

Clasamentul grupei și partidele de astăzi

Germania e lider, cu 2 victorii (6 puncte), Franţa, o victorie (3 p), România, o victorie (3 p), Letonia, o victorie (3 p), Turcia (0 p) şi Elveţia (0 p).

Primele patru clasate se califică în optimile de finală.

Sâmbătă, la Cluj-Napoca, vor avea loc partidele Franţa - Turcia (17:00) şi România - Germania (20:00).

România va mai juca luni cu Turcia (20:00) şi miercuri cu Franţa (20:00). Agerpres