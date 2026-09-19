Meciul are o importanță deosebită pentru viitorul băncii tehnice a lui FCSB. Marius Baciu este obligat să câștige pentru a rămân antrenorul roș-albaștrilor.

Horațiu Feșnic va arbitra Universitatea Craiova - FCSB

În cazul unui eșec sau al unei remize, finanțatorul de la FCSB, Gigi Becali, este hotărât să îl înlocuiască pe antrenorul ajuns pe bancă în locul lui Mirel Rădoi.

Meciul va fi condus de la centru de Horațiu Feșnic, care va fi ajutat de la margine de Valentin Gabriel Avram și Alexandru Cerei, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Mihai Ovidiu Artene.

FCSB a pierdut ultima partidă în care a fost arbitrată de Feșnic. Era un derby cu Dinamo, scor 3-4.

La începutul anului, Feșnic a arbitrat un meci Universitatea Craiova - FCSB în Cupa României, scor 2-2. Atunci Becali îl făcea praf pe central, acuzând că Luca Băsceanu, cel care pasase decisiv pentru 2-2, a comis un henț la faza premergătoare golului.

”Uită-te la el, face stop cu mâna. Dacă nici ăsta nu mai este henț… Sunt lucruri pentru care ei nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru așa ceva. Copiii ăștia aleargă pe teren și tu îi batjocorești? Îți dai seama cât de idiot să poți să fii? Îi dai galben la portar, dar prelungești cu 4 secunde. Îți dai seama că se dă singur în fapt?”, spunea Gigi Becali la începutul anului.