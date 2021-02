Toti ochii au fost pe el! Super SHOW facut de The Weeknd la cel mai asteptat eveniment al anului! Aici ai momentul intergal 

Super Bowl este cel mai asteptat eveniment sportiv al anului si unul dintre cele mai urmarite.

Tampa Bay Buccaneers s-a impus in fata campioanei en-titre Kansas City Chiefs, 31-9, iar Tom Brady a intrat in istorie dupa ce a castigat cel de-al saptelea titlu, devenind primul quarterback din istorie care castiga Super Bowl in trei decenii diferite!

Insa, Super Bowl a devenit un adevarat spectacol, nu doar datorita show-ului din teren, ci si momentelor artisticie de la pauza!

Daca anul trecut, Shakira si Jennifer Lopez au facut senzatie cu show-ul lor de la pauza, de aceasta data, unul dintre artistii momentului i-a tinut in priza pe spectatori!

The Weekend a fost cel responsabil cu distractia, iar prestatia sa a fost la nivel inalt, insotita de momente de coregrafie extrem de spectaculoase.