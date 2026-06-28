Anderson Ceara s-a aflat pe lista roș-albaștrilor, iar Gigi Becali dădea ca sigur transferul brazilianului de la Csikszereda Miercurea Ciuc.

Anderson Ceara, dorit de CFR Cluj

Fotbalistul a mers și la București pentru vizita medicală, însă medicii roș-albaștrilor au descoperit că Ceara fusese operat la ambii genunchi, motiv pentru care au decis să anuleze transferul, în ciuda insistențelor ciucanilor de a reface vizita medicală.

În urma transferului eșuat, a luat naștere un conflict la distanță între Zoltan Szondy, președintele de la Csikszereda, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Szondy s-a arătat revoltat de atitudinea roș-albaștrilor și a transmis că Ceara este perfect sănătos, în timp ce Mihai Stoica a declarat că ciucanii știau despre accidentările lui Ceara, însă au păstrat tăcerea.

Chiar dacă transferul la FCSB nu s-a mai concretizat, se pare că Anderson Ceara nu va continua la Csikszereda Miercurea Ciuc. Brazilianul va fi transferat de Ioan Varga la CFR Cluj pentru o sumă cuprinsă între 500.000 și 600.000 de euro.

”De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic.

O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500-600.000 de euro”, a spus Ioan Varga, conform digisport.ro.