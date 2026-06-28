Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) este jucătoarea profesionistă de tenis care se bucură atunci când aude că munca pe care o depune în circuitul WTA îi inspiră pe copii.

Sfertfinalistă la Roland Garros, semifinalistă la Roma și campioană la Cluj-Napoca, în acest an, racheta numărul unu a României le-a transmis un mesaj copiilor din țară care practică sporturi.

Sorana Cîrstea: „Emoțiile pe care sportul ți le oferă sunt speciale și nimic din viața de zi cu zi nu ți le poate da.”

„Să continue să muncească și să fie serioși, să fie disciplinați și să încerce să se concentreze pe carieră, pentru că merită. Toate aceste lucruri care vin mai târziu, în viață, sunt extrem de frumoase,” a fost sfatul transmis de Sorana Cîrstea către generația tânără din România.

Fără titlu WTA cucerit până în 2026, care poate rămâne ultimul an al carierei sale, Sorana Cîrstea este exemplul perfect al unei sportive care și-a urmat visul până la capăt, indiferent de cât de mult a durat până a reușit să îl îndeplinească.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea a pătruns pentru prima dată în top 20 WTA și, chiar dacă preferă să progreseze în ceea ce privește jocul, se poate gândi chiar la accederea în top 10 mondial, în cazul unui rezultat extraordinar în turneul de mare șlem de la Wimbledon, care va începe luni, 29 iunie.