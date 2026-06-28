GALERIE FOTO Deși vede „o criză în toate sporturile,” Sorana Cîrstea explică de ce le recomandă copiilor sportul de performanță

Deși vede „o criză în toate sporturile,” Sorana Cîrstea explică de ce le recomandă copiilor sportul de performanță Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea își dorește să fie inspirația copiilor care visează azi să devină mari sportivi ai României.

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Wimbledon 2026Tenis WTAnoua generațieSorana Cirstea
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Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) este jucătoarea profesionistă de tenis care se bucură atunci când aude că munca pe care o depune în circuitul WTA îi inspiră pe copii.

Sfertfinalistă la Roland Garros, semifinalistă la Roma și campioană la Cluj-Napoca, în acest an, racheta numărul unu a României le-a transmis un mesaj copiilor din țară care practică sporturi.

Sorana Cîrstea: „Emoțiile pe care sportul ți le oferă sunt speciale și nimic din viața de zi cu zi nu ți le poate da.”

„Să continue să muncească și să fie serioși, să fie disciplinați și să încerce să se concentreze pe carieră, pentru că merită. Toate aceste lucruri care vin mai târziu, în viață, sunt extrem de frumoase,” a fost sfatul transmis de Sorana Cîrstea către generația tânără din România.

Fără titlu WTA cucerit până în 2026, care poate rămâne ultimul an al carierei sale, Sorana Cîrstea este exemplul perfect al unei sportive care și-a urmat visul până la capăt, indiferent de cât de mult a durat până a reușit să îl îndeplinească.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea a pătruns pentru prima dată în top 20 WTA și, chiar dacă preferă să progreseze în ceea ce privește jocul, se poate gândi chiar la accederea în top 10 mondial, în cazul unui rezultat extraordinar în turneul de mare șlem de la Wimbledon, care va începe luni, 29 iunie.

Cîrstea vrea să fie o inspirație pentru viitorul țării: „Sper să ambiționez copiii să facă sport.”

În același timp însă Cîrstea și-a manifestat îngrijorarea față de situația sportului din România. Jucătoarea de tenis crede că, din punct de vedere logistic, practicarea sportului a devenit prea dificilă pentru copii și părinți.

„Cred că este o criză în toate sporturile, nu mai avem sport de masă. E foarte complicat, în ziua de azi, să faci sport, atât pentru părinți, cât și din punct de vedere logistic.

Dar sper, cu aceste rezultate, să ambiționez copiii să facă sport, indiferent că e tenis, gimnastică, atletism sau înot. Emoțiile pe care sportul ți le oferă sunt speciale și nimic din viața de zi cu zi nu ți le poate da,” a adăugat Sorana Cîrstea, după rezultatul fulminant de la Roland Garros 2026.

Sorana Cîrstea a reușit trei calificări în sferturile de finală ale unui turneu de mare șlem. Cîrstea are în palmares patru trofee WTA în proba individuală și alte șapte cucerite în proba de dublu.

Sorana Cîrstea

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