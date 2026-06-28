Clubul ardelean a anunțat despărțirea de Jeffery Taylor, baschetbalist care a evoluat un singur sezon în tricoul alb-negru.

La 37 de ani, fostul campion al Euroligii a ales să revină în Suedia, țara în care s-a format, și a semnat cu Norrkoping Dolphins, una dintre cele mai titrate echipe din baschetul suedez.

Jeffery Taylor a semnat cu Norrkoping Dolphins

Noul club l-a prezentat oficial pe experimentatul jucător, care a recunoscut că și-a dorit dintotdeauna să își încheie cariera la formația din orașul natal.

„Sentimentul de a mă întoarce acasă este incredibil și este un moment de «închidere a cercului» pentru mine. Norrköping va fi întotdeauna casa mea și a fost mereu numărul unu în inima mea. Aștept cu nerăbdare să îmbrac tricoul echipei și să reprezint Norrköping Dolphins.

Decizia a fost foarte ușoară, mi-am dorit dintotdeauna să-mi închei cariera acasă, la Norrköping Dolphins”, a declarat Taylor.

„Jeffery a contribuit la câștigarea titlului în LNBM și, pe această cale, U-Banca Transilvania îi mulțumește pentru sezonul 2025-2026 și îi urează succes în noul capitol al carierei!”, a transmis clubul clujean pe site-ul oficial.

Campion al Euroligii în 2018 alături de Real Madrid, Jeffery Taylor a disputat 44 de meciuri pentru U-BT Cluj în toate competițiile.

În ABA League a avut medii de 3,9 puncte, 2,1 recuperări și 1,2 pase decisive, iar în EuroCup a înregistrat 2,6 puncte, 2,9 recuperări și 1,4 assist-uri pe meci.

Noul său club, Norrkoping Dolphins, evoluează în Basketligan, primul eșalon al baschetului suedez, și a cucerit de zece ori titlul de campioană.