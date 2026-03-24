Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield) din 2026 se va disputa pe stadionul din Cardiff, pe data de 16 august, din cauza indisponibilităţii stadionului Wembley, care va găzdui mai multe concerte the Weeknd programate atunci, scrie EFE.

Principality Stadium din Cardiff, gazda ediției din 2026

Meciul, care în mod tradiţional pune faţă în faţă pe câştigătoarea din Premier League şi cea a Cupei Angliei se va juca pe Principality Stadium, care a găzduit deja acest meci de şase ori, între 2001 şi 2006, în timpul reconstrucţiei stadionului Wembley şi a fost acum ales din nou de Federaţia Engleză de Fotbal (FA).

De la revenirea sa pe stadionul londonez în 2007, Community Shield a fost jucat pe o altă locaţie doar de două ori: prima dată în 2012 pe Villa Park (Birmingham) din cauza Jocurilor Olimpice, iar apoi în 2022 pe stadionul King Power (Leicester) din cauza finalei Campionatului European feminin.

Crystal Palace este deținătoarea trofeului

FA a confirmat, de asemenea, că va anunţa detalii suplimentare despre meciul care deschide sezonul englez de fotbal odată ce se va încheia sezonul 2025-2026 şi echipele care se vor înfrunta vor fi cunoscute.

Deţinătoarea trofeului este Crystal Palace care anul trecut a învins cu 3-2, la loviturile de departajare, formaţia Liverpool, campioana en titre din Premier League. Agerpres