Oficialii Barcelonei sunt preocupați să rezolve transferul principalei ținte din această vară: Julian Alvarez.

Cu toate că Hansi Flick l-a cerut pe vârful argentinian, dacă transferul său de la Atletico Madrid va fi imposibil, catalanii ar putea să se reprofileze.

Starul lui Juventus vrea la Barcelona

Barcelona are neapărată nevoie de un atacant central, după ce Robert Lewandowski a decis că nu va continua și în stagiunea viitoare pe „Camp Nou”.

Dusan Vlahovic s-a oferit din nou echipei catalane, după ce a decis să că nu își va prelungi înțelegerea cu Juventus care expiră în această lună, conform Mundo Deportivo.

Barcelona ia în considerarea să îl semneze pe atacantul sârb liber de contract, dar rămâne de văzut dacă va veni ca o alternativă pentru Julian Alvarez sau îl va înlocui pe Ferran Torres în cazul plecării fotbalistului spaniol.

Dusan Valhovic a jucat 23 de partide pentru Juventus, marcând zece goluri și oferind două pase decisive.

35 de milioane de euro este cota atacantului sârb, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.