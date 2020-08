Schimbari majore pentru Whatsapp! Toti utilizatorii trebuie sa stie asta! Cum va putea fi folosita aplicatia

Whatsapp are in plan patru noutati in ceea ce priveste aplicatia.

Cea mai populara si utilizata aplicatie de comunicare se pregateste de schimbari uriase, iar curand vom putea profita de noi functii si beneficii menite sa ne usureze 'viata' atunci cand dorim sa comunicam.

Baza de la care pleaca schimbarile este legata de modul de utilizare al aplicatie, pentru a fi mai comod, mai putin intruziv, mai privat si sa faciliteze modalitatea de cautare a anumitor lucruri in amalgamul de mesaje, poze, filmari si documente pe care le trimitem si le primim zilnic.

1. Sa iti poti folosi acelasi cont si acelasi numar pe cel putin 4 telefoane mobile sau tablete

Unul dintre zvonurile cele mai mari legate de noile functii si cea mai revolutionara dintre ele, care nu mai obliga utilizatorii sa isi inchida 'sesiunea' de Whatsapp folosita pentru a o putea folosi pe alt telefon sau tableta. Functia este deja disponibila pentru un mic grup de persoane, care se bucura de faza beta, iar la urmatoarele actualizari se va incorpora printre toti utilizatorii aplicatiei.

2. Sa poti pune pe silentios pentru 'totdeauna' grupurile care te deranjeaza

Grupurile de Whatsapp sunt una dintre cele mai importante functii ale aplicatiei, insa notificarile si mesajele umplu memoria telefonului, iar uneori intr-un mod inutil. Whatsapp lucreaza la posibilitatea de a pune grupurile pe silentios pentru totdeauna. Pana acum, exista optiunea de a pune pe silentios pentru opt ore, o saptamana sau un an.

3. Mesaje mai protejate pentru a nu fi spionat

Whatsapp anunta ca mesajele de pe aplicatie ar fi cifrate din extrema in extrema, ceea ce inseamna ca, in teorie, nimeni in afara de cel care trimite si cel care primeste nu poate citi mesajele, nici macar Whatsapp. Cu toate astea, nu este atat de usor sa poti face astea, tinand cont ca majoritatea utilizatorilor au selectata optiunea de a face o copie de siguranta a conversatiilor. Whatsapp lucreaza la o metoda prin care sa adauge inca o marja de siguranta.

4. Cautari avansate pe Whatsapp

Whatsapp contine un flux continuu de schimburi constante de continut intre telefoanele noastre. Cantitatea mare de informatii care intra si iese devine o problema atunci cand in unele cazuri este dificil sa gasest ceea ce cauti, atunci cand uiti sa ii pui steluta de favorit. Whatsapp lucreaza la o functie avansata prin care poti cauta anumite mesaje prin care sa gasesti ceea ce cauti cu adevarat.

