Continua scandalul la clubul care si-a dat afara toate vedetele din cauza pandemiei! "Presedintele ne-a anuntat pe WhatsApp"

Patronul lui FC Sion, Christian Constantin, a decis sa rezilieze contractele a 8 jucatori fara o avertizare prealabila. Printre cei concendiati se afla Alex Song, jucator trecut pe la Barcelona si Arsenal.

Anterior, clubul le-a micsorat salariile jucatorilor la maximum 11.000 de euro. Cele doua parti nu s-au inteles, asa ca patronul a decis sa le incheie imediat contractele. Potrivit presei din Elvetia, asociatia care protejeaza drepturile jucatorilor a intervenit in aceasta situatie si au inaintat o adresa oficiala catre organele abilitate.

Alex Song a a vorbit despre modul in care el si alti 8 coechipieri au fost dati afara. Acesta a declarat ca va ataca decizia celor de la FC Sion.

"Avocatul meu va avea grija de aceasta problema. Vom merge la FIFA si ne vom apara drepturile in mod corespunzator. Am jucat un meci amical pe 20 martie si ramasese stabilit ca ne vom intalni cu presedintele peste cateva zile. Totusi, n-am mai primit vreo veste de la el. In schimb, am primit un mesaj pe WhatsApp marti dupa-amiaza in care presedintele ne-a spus ca trebuie sa semnam o hartie in urma careia salariile noastre vor fi micsorate cu 12 000 de euro. Apoi, ni s-a comunicat ca trebuie sa dam raspunsul pana ziua urmatoare. Am primit acel document fara alte explicatii", a spus Song, conform RMC Sport.