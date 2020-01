7,5 milioane de telefoane vor fi afectate: WhatsApp NU va mai functiona de la 1 februarie! Anunt de ULTIMA ORA: vezi ce trebuie sa faci ca sa-l poti folosi in continuare

Peste numai cateva zile va produce efecte schimbarea majora anuntata de administratorii WhatsApp.

Modificarea a fost anuntata de cateva luni, dar n-a fost luata in serios de prea multi utilizatori. De la 1 februarie, adaptarea tehnica la ultimele standarde va intra in efect. Milioane de utilizatori ar putea fi nevoiti sa-si cumpere telefoane noi daca vor sa foloseasca in continuare aplicatia. De luna viitoare, mai multe device-uri nu vor functiona pe WhatsApp, in timp ce altele vor avea nevoie de upgrade.

iPhone-urile cu software mai vechi de versiunea iOS 7 nu vor mai fi compatibile cu aplicatia de chat si video calling, in timp ce softurile dinainte de varianta 2.3.7 a sistemului de operare folosit de Samsung nu vor mai fi nici ele valide. Statisticile Google arata ca aproape 7.5 milioane de utilizatori vor avea nevoie de upgrade-uri pentru a folosi in continuare WhatsApp.



"Privin inainte catre urmatorii 7 ani, vrem sa ne concentram eforturile pe dispozitivele folosite de majoritatea utilizatorilor", a fost justificarea WhatsApp pentru ultima modificare.