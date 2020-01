INCREDIBIL | Acum 4 ani era considerat unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti, acum isi cauta echipa pe WhatsApp: "Sunt liber, astept mesaj!"

Un jucator care a evoluat la Rapid isi cauta echipa.

Cariera fostului jucator al celor de la Rapid, Nicolae Vasile, a luat-o in jos. Acum 4 ani era considerat unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori din Liga 1, iar acum isi cauta echipa prin intermediul retelelor de socializare. In perioada in care evolua pentru giulestenii, a ajuns la un moment dat chiar si capitan al echipei, insa ina anul 2016, cand clubul a intrat in faliment, acesta a parasit echipa.

A evoluat in Finlanda pentru Kemi Kings, dar a rezistat doar 6 luni dupa care a fost anuntat ca se va renuntat la serviciile sale. Dupa doi ani, acesta a semnat cu formatia din Andorra, Saint Julia, club pentru care a evoluat pana in vara anului 2019. In prezent Nicolae Vasile este liber de contract.

Acesta a postat un mesaj pe WhatssApp in care face trimitere la un filmulet cu calitatile sale tehnice, iar la descriere apare mesajul: "Jucator liber, pentru mai multe detalii da-mi mesaj!"