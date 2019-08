Vestea care o sa-i infurie pe fanii lui Juventus! Ce mesaj a trimis Cristiano Ronaldo pe WhatsApp

Presa din Anglia scrie ca Ronaldo i-a transmis lui Paulo Dybala sa plece de la Juventus!

Englezii de la Daily Mail scriu ca Paulo Dybala, cel care este la un pas sa plece de la Juventus la Manchester United, urmand ca in locul sau sa vina Romelu Lukaku, l-a intrebat pe WhatsApp pe Cristiano Ronaldo ce crede despre acest transfer.

Conform jurnalistilor britanici, Ronaldo i-a spus lui Dybala sa plece la United! Portughezul i-a spus lui Dybala ca a devenit un campion in cei 6 ani petrecuti in Premier League iar mutarea poate deveni realitate dupa sfatul lui Ronaldo!

In ciuda faptului ca Dybala si Cristiano Ronaldo au devenit prieteni in afara terenului dupa transferul din urma cu un an al lui CR7 la Juve, evolutiile lui Dybala in sezonul precedent au dezamagit, el reusind doar 5 goluri in Serie A dupa ce marcase de 22 de ori cu un an inainte.

Cristiano Ronaldo has told Paulo Dybala to move to Manchester United on the Juventus players' WhatsApp group, according to the Daily Mail ???? pic.twitter.com/h3IOfX1iAi — Goal (@goal) August 2, 2019