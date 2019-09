FCSB il forteaza sa plece. L-au scos din grupul de Whatsapp si i-au luat masina de serviciu: "Incearca sa-l hartuiasca si sa-l intimideze pe fotbalist"

Gigi Becali incearca sa scape de mai multi jucatori dupa cum el a anuntat recent si pare hotarat sa faca tot posibilul pentru a reusi acest lucru.

FCSB are un lot prea numeros si cativa jucatori au intrat pe lista neagra.

"O sa plece cine trebuie sa plece. Nu mai avem nevoie de atatia jucatori. Pleaca Marc, plonezul Gikiewicz, fundasul dreapta Belu. Chiar si Salomao poate sa plece.", spunea patronul FCSB-ului in urma cu o saptamana.

Impotriva atacantului polonez, Lukasz Gikiewicz s-au luat niste masuri mai drastice pentru a-l forta pe acesta sa isi rezilieze contractul.

Conform celor de la Gazeta Sporturilor masurile care au fost dispuse de oficialii FCSB au fost:

- Scoaterea jucatorului de pe grupul de Whatsapp al echipei

- I-a fost luata masina de serviciu, oferita de club in urma semnarii contractuului

- I s-a interzis sa mai participe la antrenamentele primei echipe si a fost trimis sa se antreneze singur

- Nu a fost platit pe luna august

Reprezentantul jucatorului, Georgi Gradaev, a luat legatura cu FCSB, cerand lamuriri pentru aceste decizii abuzive. Potrivit acestuia clubul "incearca sa-l hartuiasca si sa-l intimideze pe fotbalist pentru a-l forta sa-si rezilieze contractul."

Atacantul polonez in varsta de 31 de ani a venit la FCSB in aceasta vara din postura de jucator liber, insa putinele evolutii nu l-au ajutat sa se impuna in primul 11. Astfel Gigi Becali a luat decizia de a nu-l pastra in echipa.