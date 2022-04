MM Stoica a pufnit în râs când a văzut ce poză are Mircea Lucescu pe WhatsApp. De ce a ales „Il Luce” respectiva fotografie

Florin Răducioiu a dezvăluit înaintea duelului dintre Atletico Madrid și Manchester City din sferturile de finală, pentru OrangeSport, că Mircea Lucescu are la o poză cu antrenorul madrilenilor, Diego Simeone, la profilul contului de WhatsApp.

„Il Luce” l-a pregătit pe Simeone în perioada în care a antrenat în Italia, la Pisa. De atunci, între cei doi s-a legat o prietenie strânsă.

Lucescu, poză cu Diego Simeone la profilul de WhatsApp

Florin Răducioiu: "Nea Mircea are pe profilul de WhatsApp o poză în care este Simeone, când era jucător la Pisa, dacă nu greşesc. Pe cuvânt. Mă uit tot timpul. E Simeone, când el (n.r. - Mircea Lucescu) antrena Pisa. Am jucat împotriva lui Simeone în Italia. Foarte agresiv. Am mai spus-o"

MM Stoica: "M-am uitat la nea Mircea pe profilul de WhatsApp"

Florin Răducioiu: "Este sau nu?"

MM Stoica: "(n.r. - râde aprobator) Da, da, da".

Florin Răducioiu: "Da, îl stimează foarte mult (n.r. - pe Simeone). Simeone a fost antrenor şi pe teren la echipele la care a jucat".

