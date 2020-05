Iubita unui fost jucator al Barcelonei a RUPT INTERNETUL in doua! S-a pozat goala in cada, iar fanii nu si-au putut lua ochii de la ea

Carantina a facut ca oamenii sa se dedice mult mai mult retelelor de socializare, iar iubita unui fost jucator al Barcelonei si-a delectat urmaritorii.

Nadia Aviles (22 ani) este un model de succes din Spania, cunoscuta fiind si prin relatia pe care o are cu Denis Suarez, fostul jucator al Barcelonei.

Modelul, care are propriul brand de costume de baie si-a incantat cei aproape 240.000 de urmaritori cu ultima poza postata, in care apare in cada, dezbracata. Poza a strans aproape 14.000 de like-uri intr-o singura zi.