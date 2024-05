Mihai Rotaru i-a decis viitorul lui Alexandru Crețu, după Rapid - Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a declarat că Alexandru Crețu încă are contractul valabil pentru un an de zile, dar clubul intenționează să îi ofere o prelungire pe termen lung și a estimat că mijlocașul va rămâne la Universitatea Craiova cel puțin încă un sezon, dar posibil chiar 2-3 ani.

”Nu îi expiră contractul lui Crețu. El are încă o opțiune pentru un an de zile și, în plus, noi am avut o discuție să îi prelungim contractul pe o perioadă mai lungă, 2 sau 3 ani de zile. El va mai sta cel puțin un an de zile la Craiova. Dar cred vor fi 2-3 ani.

Mateiu a semnat acum 2 ani un nou contract, când era în cantonament cu noi. Ei (n.r. Mateiu și Silva) au întotdeauna poarta deschisă la Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru, finanțatorul echipei, conform Fanatik.

Cota de piață a lui Crețu este estimată la o valoare de 900.000 de euro conform site-urilor de specialitate.

Alexandru Crețu, după meciul din Giulești

Oltenii au făcut luni deplasarea la Capitală pentru confruntarea din Giulești împotriva Rapidului. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1.

La flash-interviurile de la finalul meciului, Crețu a evidențiat determinarea sa de a se îmbunătăți și de a-și ajuta echipa la maxim în fiecare meci. Cu o atitudine pozitivă și un angajament puternic față de club, mijlocașul reprezintă un element vital în planurile de viitor ale oltenilor.

”Etapa trecută am fost unul dintre cei mai slabi de pe teren. Etapa asta am reușit să-mi ajut echipa și să iau cele trei puncte. De asta este frumos fotbalul. Am familia aproape și mă încurajează în fiecare zi.

Cred că în timpul meciului ajung în mai multe puncte. Încerc să-mi ajut și eu echipa cât pot. Am o calitate foarte bună. Pot să acopăr mult spațiu în teren, cum am făcut și astăzi.

Era clar că jucăm în Giulești. Au pus presiune. Au și ei jucători buni. Rapidul e o istorie în România. Era normal că vom face pasul înapoi. Am luat un gol ușor, cum luăm noi la Craiova.

Noi o să încercăm să remediem aceste probleme și sperăm să nu mai luăm goluri ușoare. E important să adunăm puncte. Echipele sunt bune. Etapa trecută am pierdut acasă cu CFR.

Repet, fotbalul e frumos, te poți aștepta la orice de la el. Mă bucur că am câștigat cele trei puncte în acest meci”, a declarat Alexandru Crețu, după meci.

Cifrele lui Crețu

În acest sezon, mijlocașul în vârstă de 32 de ani și-a trecut în cont:

40 de meciuri jucate

Șase goluri marcate

Trei pase decisive livrate

3,206 prestate în tricoul alb-albastru

Cum arată clasamentul din play-off-ul Superligii României