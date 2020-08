Bucurie IMENSA in familia lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului si-a botezat nepotica: imagini de ULTIMA ORA de la marele eveniment | GALERIE FOTO

Gigi Becali a participat in acest weekend la botezul nepoatei sale, fiica lui Theodora Becali si a lui Mihai Mincu.

A fost sarbatoare in familia lui Gigi Becali in aceasta duminica. Patronul FCSB-ului si-a botezat nepotica la Biserica Sfantul Spiridon din Capitala, in cadrul unui eveniment restrans la care au luat parte doar cei din familie.

Theodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, a facut cununia religioasa cu Mihai Mincu in luna octomrbie a anului trecut si a devenit mama pentru prima oara la jumatatea lunii iunie.

Mihai Mincu este un om de afaceri, care provine dintr-o familie potenta financiar. Potrivit Cancan, sotul Theodorei este supranumit 'Printisorul din Dobroesti' si are mai multe afaceri cu haine, parfumuri si cosmetice.

"E adevarat ca traiesc o bucurie pentru ca m-a facut socru. Si pentru ca fata mea a facut o alegere buna. Si-a ales un baiat bun… I-am cunoscut si familia, mi-a placut. Am un ginere inalt, frumos, asa cum imi place mie", spunea Gigi Becali in trecut.

Sursa foto: Cancan