Gigi Becali, facut PRAF de Gabi Balint! "Nu pot sa accept ca echipa aia mare sa ajunga sa fie comandata de un asftel de om!"

Gabi Balint a avut o reactie dura la adresa lui Gigi Becali.

Fostul international Gabi Balint si-a exprimat punctul de vedere cu privire la conflictul CSA - FCSB, dar l-a atacat si pe Gigi Becali pentru modul in care isi conduce echipa din Liga 1. De asemenea, Balint a povestit si despre relatia buna pe care a avut-o cu alti conducatori de cluburi din Romania.

"Steaua pentru mine e intotdeauna echipa care a jucat atunci in Cupa Campionilor. Cei noua ani de la Steaua! Eu ma asez clar la CSA Steaua pentru ca acolo sunt fostii mei colegi. Pentru ca acolo este echipa Armatei. Eu nu ma vad niciodata in trecutul FCSB-ului. Pe mine nu ma reprezinta FCSB, si imi pare rau ca de fiecare data se va crede ca am un conflict cu Gigi Becali, n-am nimic cu el. Il stiu de cand eram jucator si venea la stadion.

El ce a facut cu echipa asta... Ca e echipa lui, deci nu a suporterilor... Face ce vrea, nu-l intereseaza performanta, doar banii. Daca asta e Steaua... Nu mai spun cum s-a comportat cu antrenorii si fostii fotbalisti. Daca pentru unii asta inseamna Steaua, imi pare rau. Pentru mine nu poate sa insemne! Ii respect pe toti si le respect decizia. Am vazut ca galeriile sunt divizate, ii inteleg si pe cei de langa FCSB, pentru ca tot ros-albastru e sangele in ei. Steaua le ramane in suflet, dar eu nu pot. Nu pot, nu pot sa accept ca echipa aia mare sa ajunga sa fie comandata de un om, la modul cum e. Nu inteleg!", a declarat Gabi Balint la GSP.

Gabi Balint spune ca nu a avut o relatie foarte buna cu Gigi Becali, dar in schimb s-a inteles cu alti patroni precum Marian Iancu sau Adrian Porumboiu:

"Credeti-ma ca am avut o relatie buna. Si cu Iancu si cu Porumboiu! Eu cu Porumboiu discutam despre echipa si-am tinut cont de oameni. La un meci am tinut cont si de Iancu, care mi-a spus ca n-am mijlocas dreapta la un meci cu Rapidul. Eram dupa un esec la Vaslui, venita după 9 meciuri fara infrangere. N-aveam mijlocas dreapta si mi-a zis ca Arman Karamyan a mai jucat mijlocas dreapta. L-am probat, i-am multumit. Am jucat cu el in meciul ala mijlocas dreapta. Am batut 2-0 la Rapid", a incheiat Gabi Balint.