Suma URIASA pe care Gigi Becali o REFUZA pentru Man! Patronul FCSB are oferte pentru fotbalist dar NU VREA sa auda de ele: "Are 10-11 milioane garantate!"

Plecarea lui Dennis Man de la FCSB s-a transformat intr-o adevarata telenovela, dupa ce patronul i-a stabilit un pret pe care nu este dispus sa il negocieze.

Impresarul lui Dennis Man, Anamaria Prodan a vorbit despre ofertele pe care Gigi Becali le are pentru fotbalistul ros-albastrilor, insa pe care le refuza cu vehementa din cauza sumei oferite.

Ultima echipa intrata in cursa pentru Man este TSKA Moscova, insa suma pe care rusi sunt dispusi sa o ofere nu este pe placul patronului.

"Patronul nu e de acord cu suma de la TSKA Moscova pentru Man. Nu lasa sub 15 milioane de euro. Gigi are 10-11 milioane garantate pentru Man in acest moment. Sunt echipe care dau banii astia pe el", a spus Anamaria Prodan la PRO X.

Dennis Man a inscris primul gol pentru FCSB in noul sezon din Liga 1, in poarta Astrei Giurgiu. Jucatorul de 21 de ani este cotat la 5 milioane de euro conform Transfermarkt.