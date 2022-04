Gigi Becali, în culmea fericirii! Vestea primită de la fiica sa Theodora chiar în perioada sărbătorilor pascale

Latifundiarul din Pipera a anunțat că fiica sa Theodora urmează să aibă un nou copil, care se va naște peste 4-5 luni.

Theodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, este la cel de-al doilea copil. Ea a devenit mamă în vara anului 2020, când i-a dat viață micuței Maria.

Becali a mai dezvăluit și că nepoata sa Maria are chemare către religie, deoarece sărută toate icoanele prin casă, deși nu are nici un an.

„Aștept al doilea nepot. Se naște peste 4-5 luni. Nepoata mea vine și pupă toate icoanele. Eu am ajuns târziu la credință. Tata era lacom și eu m-am luat după el. Acum sunt lacom de Hristos”, a declarat Gigi Becali la RomâniaTV.

Becali, în culmea fericirii când s-a născut prima sa nepoată

„Vreau ca toată lumea să fie la fel de fericită cum sunt eu acum. Copiii nu vor să vorbesc așa mult despre asta. Vorbesc cu voi din dragoste, dar nu vreau să mai vorbesc despre copii. Are 3,9 kilograme. O cheamă Maria. Nașii sunt fata lui Teia și ginerele. Seamănă cu mine. De azi, de la 8 dimineța când eram la biserică, și până când a născut, pe la prânz, am fost în lacrimi și m-am rugat să nască fata bine”, susținea Gigi Becali pentru sursa mai sus citată, imediat după nașterea Mariei, în luna iunie.