"ACORD VIRTUAL DE TRANSFER". Barcelona a rezolvat o mutare de 30.000.000 euro. Intrebarea e: unde mai joaca si el?!

Barca isi mai ia un mijlocas bijuterie!

Clubul spaniol FC Barcelona si cel brazilian Gremio Porto Alegre au ajuns la un acord in privinta mijlocasului Arthur, care din ianuarie 2019 este foarte posibil sa se alature gruparii catalane, scrie EFE.

Suma pe care cele doua formatii ar fi batut palma se ridica la 30 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii cu alte 10 milioane, desi deocamdata niciuna dintre parti nu a anuntat oficializarea tranzactiei.

Acordul a fost incheiat vineri, la doar o zi dupa ce jucatorul a revenit pe teren in campionatul regional, in urma unei accidentari suferite la glezna stanga in finala Copei Libertadores, care l-a tinut departe de gazon aproape 100 de zile.

"Sunt foarte bucuros ca pot juca din nou. Este lucrul pe care-l iubesc cel mai mult. Sunt fericit ca am revenit si imi doresc victorii pentru echipa mea", a spus Arthur (21 ani).