Gavi, operat după ce a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept. Ar putea lipsi până la opt luni de pe gazon.

Intervenția medicală a fost efectuată cu succes sub îndrumarea doctorului Joan Carles Monllau, informează presa din Spania, în colaborare strânsă cu personalul medical al Barcelonei, la Spitalul din Barcelona.

Deși comunicatul oficial al Barcelonei nu oferă detalii suplimentare, menționând doar faptul că jucătorul este indisponibil și evoluția sa va determina disponibilitatea ulterioară, se pare că operația a fost un succes, mai spun spaniolii.

First team player Gavi had a successful operation on his torn right knee anterior cruciate ligament plus a meniscus suture today. Supervised by the Club's Medical Services, Doctor Joan Carles Monllau performed the intervention at Hospital de Barcelona. pic.twitter.com/t0C5M7snLD