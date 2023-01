Un francez e asaltat cu oferte: Chelsea, PSG, Barca și Inter se luptă pentru semnătura sa

Francezul născut la Parma a reușit nu mai puțin de 10 goluri în cele 15 apariții în Bundesliga pentru echipa sa, în actuala stagiune. Mai mult, Marcus Thuram a oferit și trei pase decisive.

Potrivit jurnalistului sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, Thuram a fost asaltat în perioada aceasta cu oferte. Italianul a scris pe Twitter că francezul este căutat de Chelsea, Paris Saint-Germain, FC Barcelona și Inter Milan și-l doresc la echipă.

Marcus #Thuram has received many bids in the last days: #Chelsea would like sign him immediately in January. #PSG have also shown interest. #Barça have asked info for him to his agent as possible #Depay’s replacement. #Inter are still interested in him as a free agent in July