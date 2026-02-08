Dennis Man (27 de ani) traversează o perioadă complicată la PSV. Internaționalul român și-a pierdut pentru moment locul de titular la liderul din campionatul Olandei.

Probleme pentru Dennis Man la PSV

Antrenorul Peter Bosz (62 de ani) a decis să nu îl introducă în formula de start pentru a doua oară consecutiv.

Man a fost rezervă neutilizată în PSV - Heerenveen 4-1 din sferturile Cupei Olandei. Bosz l-a lăsat în afara primului „11” și la confruntarea de astăzi, Groningen - PSV, din etapa a 22-a a Eredivisie (17:45).

Man tremură din ce în ce mai tare în privința statutului

Nici anterior lucrurile nu au decurs conform planului pentru extrema naționalei României. Man s-a accidentat înaintea derby-ului din campionat, PSV - Feyenoord 3-0.

Dennis Man a fost schimbat la pauză în PSV - Bayern 1-2, după o primă repriză în care a fost aproape invizibil în Liga Campionilor contra gigantului bavarez.

Peter Bosz l-a înlocuit pe Man după doar 45 de minute și în PSV - Breda 2-2, tot din Eredivisie.

Sintetizând, bilanțul lui Dennis Man în ultimele patru partide arată astfel: de două ori a fost schimbat la pauză, o dată a fost accidentat și o dată a rămas rezervă neutilizată. Astăzi, în mod normal, va rata cel puțin prima repriză.

O situație îngrijorătoare înainte de Turcia - România

Mai mult decât atât, concurentul său pe postul de aripă dreapta, bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 ani) a strălucit ultima oară când a jucat, marcând o dublă în PSV - Heerenveen 4-1. Bajraktarevic a fost ales astăzi în locul lui Man.

Dennis Man a fost în ultimii ani cel care a făcut diferența la naționala României prin explozia sa. A adunat 11 goluri și opt pase decisive în 43 de selecții.

Dacă nu își va redresa forma curând, prima reprezentativă ar urma să primească o lovitură în perspectiva meciului decisiv cu Turcia de la barajul pentru CM 2026 (26 martie).