Scor urias facut de Academia Rapid in primul meci oficial al lui 2018: Niculae a dat de unul singur 5 goluri in 23 de minute. Cat s-a terminat partida

Academia Rapid are probleme cu documentatia si a ramas fara certificatul de identitate sportiva. Echipa lui Pancu si Niculae se descurca, insa, mult mai bine pe teren.

La Academia Rapid lucrurile nu sunt tocmai roz. Ori visinii! Clubul din liga a patra are probleme cu actele si cu certificatul de identitate sportiva.

Pana la clarificarea tuturor acestor probleme, Niculae si ai sai au apucat sa joace primul meci oficial din 2018.

Academia Rapid s-a impus astazi cu 10-2 in meciul cu Prograsul 2005, in deplasare. Niculae a marcat 5 goluri in 23 de minute.

Marcatorii celor doua echipe: Progresul 2005 Bucureşti - Academia - Rapid 2-10 (Docuz 64, 84 / Goge 12, Vlada 36, Pancu 41, Niculae 53, 66, 67, 72, 76, M. Stancu 74, 90)

Academia Rapid are 38 de puncte si continua lupta cu CSA Steaua, care va juca sambata, de la 15:00, cu AFC Venus 1914.