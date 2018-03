Serena a luat FOC! Williams a tipat la un jurnalist: "Scuze, poti vorbi mai tare? Sa auda toata lumea ce vrei sa ma intrebi!" Intrebarea care a scos-o din minti

Serena Williams a luat in momentul in care a fost intrebata despre dopaj.

Revenita in circuit dupa ce a nascut, Serena Williams a rabufnit la conferinta de presa de la finalul meciul cu Dias de la Indian Wells cand a fost intrebata de unul dintre jurnalisti daca s-a dopat.



"Scuze, poti vorbi mai tare? Sa auda toata lumea ca ma intrebi despre dopaj. Niciodata nu am fost testata pozitiv, ai putea sa verifici asta. In 2016 am fost incredibil de bolnava si n-aa fi putut juca la Roland Garros fara medicamente. Nu stiu cum am castigat si aveam nevoie de un decongestionant. Asta a fost. Mereu am fost fericita sa raspund acestor intrebari. Am jucat de peste 20 de ani și mereu am fost corectă. Sunt mândră de asta, mai ales că am un copil. N-as putea sa ma uit in ochii copilului si sa ii spun «Mama a trisat». Ar fi iresponsabil. Mereu am avut atitudinea asta si am fost o astfel de jucatoare. Daca ma bati, ma bati. Si o sa te felicit. Dar niciodata nu voi incerca sa am un avantaj fata de altii. Nu sunt asa si nu voi fi", a declarat Serena Williams in cadrul unei conferinte de presa.

Hackerii rusi au spart baza de date a WADA in toamna anului trecut si au dezvaluit ca Serena Williams ar fi folosit substante aflate pe lista medicamentelor interzise in 2010, 2014 si 2015.