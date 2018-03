Spaniolii detoneaza o noua bomba: "Real si Neymar s-au intalnit deja". PSG a aflat si i-a fixat un pret de transfer de-a dreptul nebunesc

Cotidianul spaniol AS scrie ca reprezentantii lui Real Madrid au luat deja legatura cu tatal lui Neymar.

Real Madrid pregateste terenul pentru cel mai monstruos transfer din istorie. Madrilenii vor sa-l ia la vara pe Neymar de la PSG, dupa un singur an petrecut de brazilian pe Parc des Princes.

Jurnalistii spanioli de la AS noteaza ca Real si Neymar au avut deja primul contact, reprezentantii clubului blanco discutand cu tatal fotbalistului, care ii este si impresar.

PSG s-a pus deja in garda si i-a fixat lui Neymar un pret de transfer de 400 de milioane de euro, cu 178 de milioane mai mult decat a dat pentru a-l lua de la Barcelona. La PSG, Neymar nu are clauza de reziliere.

AS mai scrie ca "Neymar a realizat ca a facut o greseala plecand de la Barcelona, iar acum vrea sa revina in Spania, chiar daca in tricoul marii rivale a catalanilor".

Publicatia citata mai scrie ca doi avocati au fost deja angajati de tatal lui Neymar.

In final, spaniolii scriu ca "Florentino Perez e constient ca Ronaldo nu este etern si a decis ca Neymar sa ii ia locul".