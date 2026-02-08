Dynamite Fighting Show și K-1 anunță un parteneriat pentru organizarea K-1 World MAX 2026 la București

România, va avea loc o ediție oficială K-1 World MAX 2026, dedicată sportivilor din categoria mijlocie, proveniți din Europa de Est.

Evenimentul va fi organizat sub formatul consacrat K-1, constând într-un turneu tip piramidă cu 8 sportivi, desfășurat într-o singură seară. Competiția va reuni unii dintre cei mai valoroși luptători ai regiunii, oferindu-le oportunitatea de a concura pentru calificarea în circuitul mondial K-1.

Învingătorul piramidei va obține calificarea directă la K-1 World MAX Final 16, competiție de elită programată să aibă loc în toamna anului 2026, unde se întâlnesc cei mai buni sportivi ai categoriei la nivel global.

Turneul de la București nu va fi un eveniment singular, ci primul dintr-o serie de turnee de calificare K-1 World MAX, organizate într-o rețea internațională. Pe lângă România, astfel de competiții de calificare vor avea loc și în Brazilia, Emiratele Arabe Unite, Australia și Italia, consolidând un sistem global de selecție pentru circuitul K-1.

Reprezentanții organizațiilor implicate subliniază importanța acestui parteneriat pentru dezvoltarea kickboxingului în Europa de Est. „Prin această rețea globală de turnee de calificare, K-1 își propune să identifice și să promoveze cei mai valoroși sportivi din fiecare regiune. Europa de Est are un potențial remarcabil, iar turneul de la București va juca un rol important în structura K-1 World MAX”, a declarat Genki Sudo, reprezentantul organizației K-1.

„Parteneriatul cu K-1 reprezintă un pas major atât pentru Dynamite Fighting Show, cât și pentru sporturile de contact din România. Organizarea unei ediții oficiale K-1 World MAX la București confirmă nivelul la care a ajuns promoția noastră și oferă sportivilor din Europa de Est o șansă reală de afirmare pe scena mondială”, a declarat Cătălin Moroșanu, promotorul Dynamite Fighting Show.